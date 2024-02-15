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貝果控吃一波！好丘推出「貝果月」消費滿250送500優惠券，搶攻貝果控必吃清單。

2024-02-15 文字：編輯 李維唐 圖片：好丘 人氣：805
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

貝果就是要這樣吃才有優惠！台灣超人氣貝果「好丘」為了搶攻貝果控心中的必吃清單，特別在春節過後推出全新「貝果月」活動，只要到指定門市消費滿消費滿250元，就可獲得價值高達500元的優惠券一份，要讓貝果控一整個2月都想吃貝果。

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好丘貝果滿250送500

好丘表示，從2月16日到2月29日，只要在好丘實體門市單筆消費滿250元，就可獲得價值高達500元的優惠券一份。並且，線上購物或是門市消費，只要持優惠券享貝果、司康買4送1及單筆消費滿300元即享8折、線上滿額現折。
好丘貝果滿250送500

此外，好丘年前與世界一流現代舞團「雲門舞集」跨界合作的「毛月亮貝果」，外觀似月暈、散發起司鹹香，一口咬下，辣感立刻來襲，緊接著咀嚼間散發出多層次的鹹香、麻感及麥甜味。剝皮辣椒與紅椒粉的加入更為風味添彩，使得每一口都散發出醇厚而深刻的辣味，讓每一口都對五感造成極大的刺激。
好丘貝果滿250送500


 

好丘貝果滿250送500

活動期間：2月16日到2月29日
活動內容：好丘實體門市單筆消費滿250元，就可獲得價值高達500元的優惠券一份。
官方網站：https://www.goodchos.net/




 

 

 

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