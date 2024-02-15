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挽肉と米暫停營業！漢堡排夯店「挽肉と米」即日起暫停營業，3月插旗華山、3縣市展店規劃，漢堡排控敲碗。

2024-02-15 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：2,765
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編輯 張人尹

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漢堡排控要哭了！超難訂位的漢堡排夯店「挽肉と米」剛經過春節公休，即日起更宣布暫停營業，原因是將準備在3月搬遷至全新地點，除了預購將擴大規模回歸之外，同步預告3個縣市的「挽肉と米新分店」展店計畫，讓漢堡排控瘋狂敲碗。

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挽肉と米 中山店 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
挽肉と米 中山店 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

超夯人氣漢堡排「挽肉と米」一個套餐650元、3顆「日本鹿兒島頂級A5極黑和牛」製作的漢堡排，開業半年都還是超難訂位的夯店之一。這次由海外總代理「富錦樹集團」對外宣布，台灣「挽肉と米」創始店因營業現址的路寬限制，自即日起暫停營業，進行搬遷作業，消息一出也讓許多鐵粉愕惋。
挽肉と米 中山店 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

不過，「挽肉と米」目前規劃將在3月底前，於華山niko bakery旁擴大歸摸回歸，此外，富錦樹創辦人吳羽傑更加碼預告，目前預計在「台北、台中、台南」三地規劃「挽肉と米」新分店，也讓漢堡排控期待，未來可以在更多門市品嚐到療癒多汁的日本漢堡排，更期待訂位不要再這麼難搶了。
挽肉と米 中山店 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
 

挽肉と米 最新門市營業資訊

預計開幕時間：2024/03月底前
地點：niko bakery華山店旁（台北市中正區忠孝東路二段23號）
官網：https://walkr.tw/BKxTRxAV

最新營業情形與訂位方式，依 挽肉と米台灣 官方公告為準。

 

 

 

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