誰不知道丸亀製麵在百貨公司美食街超級有人氣，不論是蔥加到飽、還是可以免費續湯，又或者是時不時就有10元限定烏龍麵，丸亀製麵一直是許多人在美食街的首選。這一次丸亀製麵為了慶祝丸亀製麵10周年推出限定優惠，只要「集食饗樂點數3點+10元」，即可換購中碗湯烏龍麵乙碗(原價$74) ，每人限兌換一次。
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日本人氣的丸亀製麵表示，這一次10周年推出限定優惠的湯烏龍麵，是最有人氣的日本美食，日式特製湯頭配Ｑ彈烏龍麵條，再灑上免費蔥花和天婦羅花。只要大口吸麵，就能感受到與日本同步的美味，更能讓自己一天的辛苦都放下了。
此外，丸亀製麵與「LAIMO馬來貘」聯名，推出5款超萌的周邊商品，分別是超好Q貼紙、饗味瓷碟、造型湯匙，還有外出必備的富士山束口袋與超大容量的帆布肩背包。即日起至3/31，每消費滿100元，即可累積1點，１點起即可加價兌換丸亀製麵X LAIMO聯名周邊商品。
丸亀製麵湯烏龍麵10元開吃
活動時間：2024/2/17
活動內容：集食饗樂點數3點+10元，即可換購丸亀製麵「中碗湯烏龍麵乙碗」(原價$74)。
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