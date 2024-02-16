吃披薩配炸雞剛剛好！不管是剛開學、剛開工、還是準備補班日約吃一波，都超需要「披薩加炸雞」的超人氣組合。這次「拿坡里披薩.炸雞」以及「拿坡里炸雞專賣店」2大品牌共138間門市同步推出炸雞優惠，吃雞最低打62折，一路狂吃20天。



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自即日起至3/6期間，「拿坡里披薩.炸雞」以及「拿坡里炸雞專賣店」同步推出開工優惠，其中「拿坡里披薩.炸雞」祭出外帶/內用點「大披薩+六塊炸雞」享7折優惠，換算下來499元就能開吃，其中，大披薩可以挑選任一口味，讓速食控一次吃到經典招牌披薩、人氣王義式炸雞通通不放過。





除此之外，如果是炸雞控，即日起至3/6期間只要到「拿坡里炸雞專賣店」，買超人氣「六塊炸雞」一桶特價228元、買兩桶特價428元，最低打到62折，換算下來最高每桶炸雞現省134元，適合多人聚餐、同樂會集體約吃。







拿坡里開工優惠整理

拿坡里披薩.炸雞

活動期間：即日起至2024/03/06

活動內容：外帶/內用大披薩+六塊炸雞，享7折優惠$499(原價$717)。



拿坡里炸雞專賣店

活動期間：即日起至2024/03/06

活動內容：一桶六塊炸雞特價$228(原價$348)，兩桶六塊炸雞特價$428(原價$696)。



詳細活動規範及供應情形，依 拿坡里披薩.炸雞、拿坡里炸雞專賣店 官方公告為準。

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