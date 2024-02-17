信義區無菜單日料推薦！主打預約制、私宅日料的隱藏版餐廳「琥珀割烹」，開幕至今吸引許多日料控朝聖，這次窩客島給你「板前、包廂」訂位攻略，再帶你吃一輪經典必吃的「定番」料理，從「胡麻豆腐、章魚柔煮」到「松葉蟹真丈」經典招牌菜，無論是情人節、紀念日，約會都要先訂位。



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「琥珀 割烹」目前由小田建治料理長主理，在信義區國父紀念館、市政府站中間巷弄中，打造隱密感十足的私宅日料，提供精緻、頂級的「廚師發辦OMAKASE」也就是無菜單料理。琥珀割烹除了提供10席「板前」座位，觀賞師傅們現場料理之外，也規劃了各自獨立的2間6人包廂，由戶外庭院連接，就像是在自宅用餐一樣。







琥珀割烹無菜單套餐價格每人$6500+10%，其中包含經典「定番」料理，搭配季節限定餐點，特別的是，餐點的食材在會由「都原社長」在九州當地親自挑選日本特殊食材、當地野菜，把「宿儺南瓜、大阪海老芋、聖護院大根」等，直接空運直送到台灣，讓日料控不出國也能品嚐到。





琥珀割烹

其中，經典菜色包含鎮店招牌「胡麻豆腐」，是由胡麻、葛根粉手工製作，外型是豆腐，但實際是軟嫩、入口即化的口感，讓人一秒圈粉。考驗技巧的還有「山藥細麵」，把山藥切成極細的麵條形狀，搭配秋葵、北海道赤海膽，打造滑順口感。如果是海鮮控，也一定要吃到超人氣料理「章魚柔煮」，把章魚蒸煮3小時，煮到柔軟、輕易咬斷的質地，搭配醬油、味霖、砂糖簡單調味，凸顯原始的鮮味。另一道「松葉蟹真丈」則以北海道松葉蟹，搭配海鰻魚、山藥，打造清爽、海味豐富的溫潤清湯。琥珀割烹目前的地位方式，只接受網路線上訂位，每個月1號開放未來30天內之訂位，分為「板前位、包廂位」進行預約，其中，板前僅接受2人以上之訂位、包廂僅接受4-6人之訂位，包廂不能打通使用。如果要慶祝3/14白色情人節，還可以先卡位19:00板前座位，帶女友吃大餐。

地址：台北市信義區逸仙路32巷15號1樓

餐期時段：18:00~22:30

營業時間：每週日、一為固定店休日

訂位連結：https://walkr.tw/aQYwKTL4

消費方式： 無菜單套餐價格$6500+10%

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