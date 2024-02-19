為了搶攻開春吃到飽商機，小巨蛋商圈人氣吃到飽餐廳Sunny Buffet，特別推出全新義大利菜單，從配菜、蔬食、主食到甜點種類多樣，並且，再加碼提供客製化Pizza服務，滿足喜愛義式料理的老饕。同時，假日下午茶980元+10%、平日午餐和晚餐1,080元+10%，「謝師宴專案」10人同行加贈1人免費。



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茹曦Sunny Buffet全新吃到飽菜單打造多款義大利特別美食，其中包含了有松露培根義大利麵、托斯卡納燉羊膝、西西里炒淡菜及義式香料檸檬雞等料理，其中「松露培根義大利麵」以橄欖油與培根、多種菇類進行翻炒，將其香氣逼出，再加入奶油白醬及嚴選的松露醬拌煮，放入義大利麵均勻吸收醬汁，將奶油及松露的香融入麵體中，口口留香。



此外，義大利燉肉舉世聞名，主廚使用了傳統以牛肉肉汁的燉肉技法來燉煮「托斯卡納燉羊膝」，並運用紅酒及多種蔬菜來熬煮醬汁，再經過90分鐘的小火燉熬及燜煮，將整個風味提升，最後搭配上酸甜解膩的醃漬珍珠洋蔥，整體口味和諧鮮潤帶有肉香。





還有以海鮮聞名的西西里島，Sunny Buffet特別推出「西西里島炒淡菜」，強調使用原型食材進行烹調，加入白酒及羅勒葉提香，無繁複的調味，將海鮮的鮮甜，原汁原味呈現，是簡單卻又獨特的味蕾享受，最後是經典中的經典「義式香料檸檬雞」，使用橄欖油、義式香料、鹽及檸檬汁進行醃製調味，將肉汁及調味鎖在肉中，最後進行悶烤，再搭配上清爽解膩的烤蔬菜，實在絕配。此外，爐烤義式披薩區還提供客人以DIY方式，自行挑選喜歡的配料，製作出專屬的Pizza。



當然除了推出澎派豐盛的海陸餐點外，蔬食配菜也是重點菜色，提供「絲滑薯泥」及「番茄燉蔬菜」兩種選項，將馬鈴薯以蒸煮技法烹調，留住食材的原味，壓製成泥後再與鮮奶油及鮮奶攪拌，最後加上調味料，奶香四溢、風味濃郁，番茄也是義大利飲食文化中的重要角色，此次以帶有番茄果肉的番茄糊入菜，將紅椒、黃椒、茄子、櫛瓜等多種生鮮蔬菜烤過之後，再使用番茄糊小火燉煮，色香味俱全，光看就讓人食指大動。







有美味的義大利料理，就不能沒有義大利甜點義式甜品「羅馬生乳包」，近年討論度極高的義式甜點，圓滾雪球外型包裹著以生牛奶所製成的鮮奶油，撒上點綴的雪白糖粉，一口咬下，滑順奶香充滿口中，甜而不膩，令人十分驚豔。



若想嘗嘗不同的大人味，「瑞可塔起司蛋糕」便是最佳選擇，使用義大利經典的瑞可塔起司及阿瑪雷托杏仁甜酒製成，帶點起司的清香及烤杏仁的堅果香氣，豐富的口感層次，柔和且不甜膩，作為飽餐一頓後的甜點非常合適。







茹曦Sunny Buffet 2024義式吃到飽

活動期間：即日起

活動餐價：午餐11:30~14:00/晚餐18:00~21:00、平日：成人1,080元+10%、假日：成人1,280元+10%、假日下午茶成人980元+10%



茹曦Sunny Buffet 2024謝師宴

活動期間：即日起

活動內容：十人同行加贈一人免費、訂位人數若達四十人即可享用包廂，加碼贈送指定飲品無限暢飲

活動餐價：平日：成人1,080元+10%、假日：成人1,280元+10%



茹曦SUNNY BUFFET 自助吃到飽

地址：台北市松山區敦化北路100號1樓

電話號碼：02-2719-8399

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