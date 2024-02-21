雲林免費景點才是最美！來到中台灣的雲林，大多人都是為了古坑綠色隧道、北港朝天宮或劍湖山世界這些知名景點而來，但這幾年特地前來虎尾的遊客漸漸變多，除了近年新增了不少美翻的全新打卡景點，最有誠意的是許多都還不用收取免票、免費就能玩好玩滿，像是「澄霖沉香味道森林館」、「虎尾鐵橋」、「虎尾雲林故事館」等，早已成為許多小資族到雲林必訪的口袋名單，快來看看這些你沒造訪過的虎尾免費景點到底有多美，一口氣都收進你的下一波旅遊清單吧。



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為了配合即將到來的元宵節以及增加夜間遊玩的好去處，雲林虎尾近期正如火如土劇版「雲耀虎威光廊」活動，將虎尾市區的4大古蹟透過投光設計，展現老建築的風華，除此以外雲林虎尾還有許多免費景點都等著大家來踩點，特別是長年以來擁有高人氣的「澄霖沉香味道森林館」，以日式庭園造景與心型景觀池吸引超多外地旅客到訪，園區內還能餵雞鴨和魚兒吃飯；還有「虎尾雲林故事館」館內保留著日式懷舊的木造建築空間，裡裡外外都像是一秒來到日本一樣，相信你一定也想不到，來雲林竟然能有不這麼多可以免費遊玩的好地方。





虎尾免費打卡景點：虎尾鐵橋

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 虎尾鐵橋 說：

虎尾鐵橋是來虎尾必經的景點，舊名為蕃薯莊板仔喬，因為他是日治時期主要運輸糖使用的鐵橋。所以被命名為虎尾糖廠鐵橋，是虎尾鎮上相當重要的鐵橋，日治時期時則是木造的結構。<全文介紹>



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#虎尾鐵橋

地址：雲林縣虎尾鎮同心公園及糖廠間河床

電話：05-552-3159





虎尾免費打卡景點：澄霖沉香味道森林館

部落客 史努比&可樂娜的遊樂園 造訪 澄霖沉香味道森林館 說：

雲林虎尾景點澄霖沉香味道森林館擁有日式庭園造景、愛心景觀池，猶如台版兼六園非常美麗又好拍，親子家庭來玩還能餵雞、餵鴨、餵魚，還有免費沙坑可以玩耍，重點還免門票，這麼大心的雲林親子景點絕對要用力推一下。<全文介紹>



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#澄霖沉香味道森林館

地址：雲林縣虎尾鎮惠來路75-6號

電話：05-622-5757



虎尾免費打卡景點：虎尾雲林故事館

部落客 Ann．榜哥．的那一刻 造訪 虎尾雲林故事館 說：

館內保留著日式宿舍的空間組成，不論是在館內還是館外的戶外空間都充滿著滿滿的日本風味，彷彿一秒就來到的日本那般的舒適。<全文介紹>



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#虎尾雲林故事館

地址：雲林縣虎尾鎮林森路一段528號

電話：05-6311-436







虎尾免費打卡景點：貓咪小學堂

部落客 豆芽愛分享 在 貓咪小學堂 說：

其實就是一個小公園，裡面有許多大隻的貓咪雕像彩繪，呈現貓咪上學的畫面，每尊貓咪都很可愛，可以在旁邊和他們拍照互動。<全文介紹>



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#貓咪小學堂

地址：雲林縣虎尾鎮頂溪里過溪56-2號

電話：無





虎尾免費打卡景點：興隆毛巾觀光工廠

部落客 Ann．榜哥．的那一刻 造訪 興隆毛巾觀光工廠 說：

雲林虎尾的興隆毛巾觀光工廠是個免門票的休閒景點，來到這可以認識毛巾的製程過程以及小知識，還能體驗蛋糕毛巾DIY活動，不論是帶著小朋友或是約會都很不錯喔！<全文介紹>



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#興隆毛巾觀光工廠

地址：雲林縣虎尾鎮埒內里84-1號

電話：05-622-0559





虎尾免費打卡景點：虎尾建國眷村

部落客 S.L. 走跳人生 在 虎尾建國眷村 說：

走入「虎尾建國眷村」，除了深入了解眷村的歷史、感受眷村的氛圍。近幾年政府推動的老屋新生、積極保留的眷村文化及建築，希望過去所留在台灣的眷村故事、老屋歷史仍讓更多人看見...<全文介紹>



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#虎尾建國眷村

地址：雲林縣虎尾鎮建國一村83之19號

電話：05-632-3197





虎尾免費打卡景點：湧翠閣

部落客 57魔法Ling 在 湧翠閣 說：

湧翠閣為日治時期官方「虎尾郡」所設置之招待所建築，也是雲林及虎尾觀光文化路線新據點。一大片的綠配上日式建築，感覺視野就很舒服...<全文介紹>



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#湧翠閣

地址：雲林縣虎尾鎮水源路27號

電話：05-632-0837





虎尾免費打卡景點：雲林布袋戲館

部落客 1817Box部落格 在 雲林布袋戲館 說：

以前曾來過雲林布袋戲館好幾次，多年後再訪，轟動武林‧驚動萬教的feel，一到雲林布袋戲館門口就可看到一代布袋戲宗師黃海岱先生的人像立牌歡迎參觀的遊客...<全文介紹>



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#雲林布袋戲館

電話：05-6313-080

地址：雲林縣虎尾鎮林森路一段498號





虎尾免費打卡景點：青埔落羽松

部落客 ifunny艾方妮的遊樂場 造訪 青埔落羽松 說：

青埔落羽松秘境是前雲林縣長張榮味的私人庭園，佛心免費開放讓遊客參觀拍照，現場約三十幾顆的落羽松林環繞水池，僅有平日限定，假日不開放。<全文介紹>



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#青埔落羽松

地址：雲林縣虎尾鎮青埔2之29號

電話：無



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