賞櫻控看這篇就對！每年一到3月下旬，許多人都相當期待飛到日本各地欣賞遍地盛開的櫻花，不過由於今年氣候的關係，日本氣象株式會社已向外界公布今年的櫻花季將會提前，東京櫻花預計會從3月23日起悄悄綻開，除了上野公園、都電荒川線、中目黑、昭和紀念公園等熱門賞櫻地點，還有一些旅遊網站上沒介紹過的私房推薦景點，全都相當值得走訪，趕緊將這8個最經典的東京賞櫻景點通通筆記下來，就算今年沒機會去日本，以後衝這些地方也絕對是正解。



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▲圖片來源／奧多摩觀光協會



木場公園+大横川沿岸：東京晴空塔與櫻花同框入鏡！都内熱門河津櫻景點

木場公園腹地廣大、視野遼闊，還有東京都現代美術館、植物園等設施，園内種植著染井吉野櫻、大島櫻、八重櫻、枝垂櫻等多種櫻花樹，由於花期不一，遊客在不同時間前來，都能欣賞到各品種櫻花交互盛開的美麗景色；而木場公園最吸引攝影迷的一點，就是能捕捉到櫻花、東京晴空塔與木場公園大橋同框的景象，每到櫻花時節總是人潮滿滿、相當熱鬧。

▲圖片來源／木場公園



而位於木場公園東側的「大横川沿岸」，其實搶在2月底就可以看到深粉色的河津櫻，是東京都內首屈一指的河津櫻景點，從大橫橋到澤海橋這段約350公尺的距離，種植約80棵的河津櫻，到了3月上旬時就會迎來滿開盛況，遊客可以在大横川沿岸步道上，一邊漫步一邊欣賞倒映在河面上的粉紅櫻花景色。

▲圖片來源／江東區



荒川沿岸：2公里長櫻花長廊！內行人才知道的秘境

距離大島小松川公園不遠處的荒川沿岸，坐擁染井吉野櫻、大島櫻、山櫻等約30種的櫻花，多達約1,000棵的櫻花樹，形成長達約2公里的櫻花長廊，十分壯觀，因此還有「小松川千本櫻」的別名，而且這裡是較不為人所知的賞櫻秘境，如果不想人擠人看櫻花，往後來東京鎖定這裡就對了。

▲圖片來源／江戶川區



而去年曾經登場過的「小松川千本櫻祭」，今年也將在3月31日當天回歸，去年邀請當地團體表演太鼓、日本傳統舞蹈、草裙舞等吸引不少民眾前來參與，今年也安排不少精采演出，而且只要搭乘都營新宿線在「東大島站」下車，由小松川口徒步3分鐘就能到達，交通上也相當便利。

▲圖片來源／江戶川區

奧多摩湖：遠離都會更療癒！湖光山色賞櫻趣

位於秩父奥多摩甲斐國立公園內的「奧多摩湖」，其實是一座四處環繞蓊鬱樹林的人造湖，正式名稱為「小河內貯水池」，每年4月上旬湖畔的櫻花盛開，從湖邊到大麥代展望台可一路欣賞染井吉野櫻、大島櫻與山櫻等不同品種的櫻花爭奇鬥艷，而且最特別的是，櫻花將會在平靜的湖面上呈現倒影，交織出夢幻美麗景象，宛如世外桃源。

▲圖片來源／奧多摩觀光協會



湖面上設有四角箱狀樹脂製成的「汽油桶浮橋」，提供歩行者使用，讓遊客可以感受在奧多摩特有浮橋上散步的樂趣，同時欣賞粉紅櫻花的姿態與一旁倒映在湖面的櫻花景緻，這樣的賞花樂趣，是在都市中追櫻無法體驗到的享受。

▲圖片來源／東京觀光財團



目黑川：東京賞櫻景點之冠！鄰近星巴克臻選工坊

說到東京的賞櫻名所，一定會想到目黑川！每逢春季河岸兩側皆是滿開的櫻花，吸引不少民眾、海外旅客前來朝聖，沿路綿延不絕的櫻花樹超過800棵，更美妙的是櫻花花瓣掉落到目黑川裡，就會形成壯觀的花海，只要去過一次都會覺得令人嘆為觀止！最棒的是坐落在中目黑的日本第首間「星巴克臻選®東京烘焙工坊」，只要每逢春季都會推出櫻花主題的餐點與當店限量商品，不少遊客到這裡都會順便買杯咖啡賞櫻，被譽為東京賞櫻景點之冠，真的不是浪得虛名。

▲圖片來源／photoAC



新宿御苑：櫻花品種全東京最多！花期也最長

說到東京境內知名的賞櫻公園，就不得不提到新宿御苑，由於前身做為皇室庭園所使用，所以各類花草植物種類相當豐富，光是櫻花就有超過60個品種，因此在東京都內是以「最多櫻花品種」為最大賣點，甚至4月來訪都還能看到櫻花盛開的情景，而且距離新宿熱門的購物商圈步行僅需10分鐘左右，拍完絕美的櫻花樹之後，還可以順便滿足購物慾望、品嚐美食，對時下年輕人來說可說是最棒的賞櫻景點。 ▲圖片來源／photoAC



千鳥之淵：離皇居最近的賞櫻勝地！搭小船漫遊河面

搭乘東京地下鐵來到「九段下站」，從2號出口步行3分鐘左右，就能抵達距離皇居最近的賞櫻勝地「千鳥之淵」！千鳥淵綠道全長約700公尺左右，沿著皇居護河城一路盛開的櫻花樹有將近300棵，每年一到春天兩岸的吉野櫻繽紛盛開，垂落河面的獨特景觀造就這個地區成為超熱門的東京賞櫻景點，最棒的是還可以租艘小船漫遊河川，很適合情侶來這裡約會打卡。



▲圖片來源／photoAC



上野恩賜公園：經典不敗賞櫻勝地！加碼順遊阿美橫町

第一次來東京賞櫻，推薦直接來到擁有長年好口碑的上野恩賜公園，不只附近有動物園，還有熱鬧又具下町風情的阿美橫町可以購物與用餐！除此之外，在每年3月中到4月上旬期間，上野恩賜公園為了配合櫻花季到來，會聚集許多攤販市集還有各種精彩活動，很多日本人都會自備野餐墊坐在櫻花樹下，一邊吃飯一邊聊天，享受被上千棵櫻花樹包圍的浪漫氛圍。

▲圖片來源／photoAC



隅田公園：一公里花海步道！拍出最美晴空塔

坐落在隅田川岸邊的「隅田公園」長達一公里，直接跨越了東京的台東區與墨田區，每逢春季就是欣賞沿著步道種植的500多棵櫻花樹，到了夏天則會變成全東京最熱門的煙火大會會場。有非常多旅客都會來到隅田公園，挑選特定的角度將櫻花與晴空塔一同合影，看起來就像一堆吉野櫻簇擁著晴空塔，美不勝收。

▲圖片來源／photoAC

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