蝦民直接淪陷，壽司郎最狂聯名Gawr Gura爆萌登場！全世界訂閱數最高的虛擬偶像VTuber「Gawr Gura」驚喜現身壽司郎，推出多款聯名限定壓克力立牌、冷水瓶、閃卡以及主題店，每一個都有超巨萌Gura鯊鯊坐鎮融化蝦民的心。活動尚未開跑就吸引上萬蝦民期待，只為了將可愛爆表的Gura帶回家收藏。







於昨天正式開跑的壽司郎、Gawr Gura超狂聯名計畫，第一彈聯名主打商品「Gawr Gura聯名款壓克力立牌」，抱著他最愛的蝦蝦，一旁圍繞著壽司盤，可可愛愛的立牌讓蝦民理智線斷裂搶收藏。第二彈則是由造型冷水瓶，海洋藍的杯蓋、透明瓶身再加上壽司郎獨家Gawr Gura鯊鯊圖騰，只要消費滿500元，即可以580元加價換購。







並推出免費換購壽司郎、Gawr Gura聯名閃卡和貼紙，分別在2/26、3/18起推出滿額贈活動，於店內用餐滿800元，並在壽司郎官方粉絲團按讚，就可以免費獲得。而廣大蝦民一定要衝西門町台北中華路店報到，將店面改裝成Gawr Gura鯊鯊主題店，從門口到店內都有滿滿的鯊鯊陪伴。





壽司郎×Gawr Gura聯名款壓克力立牌 加價購第一彈

而全台店舖的電視和點餐平板不時也會有Gawr Gura現身跟大家打招呼，就連壽司迴轉台上也驚喜出現「Gawr Gura鯊鯊壽司」，約10公分大的造型一卡通，Gawr Gura蓋著鮭魚、鮪魚、蝦蝦、玉子燒被被躺著睡覺模樣，萌出新高度。四款Gawr Gura壽司小被被一卡通在Be come true獨家開賣至3/24，限時不限量整套收下。同時，壽司郎也推出「感心回饋祭」優惠活動，破天荒的將人氣爆夯的「炙燒特選星鰻」推出30元銅板價，炙燒明太子生鮭魚、野生赤貝、蔥滿鮪魚海苔包、生魩仔魚軍艦等通通只要40元，超佛心的銅板迴轉壽司月底也不怕吃土。海味十足的「濃厚海膽拌麵」也趁勢回歸，香濃海膽奶油緊緊吸附在Q彈的麵條上，讓人吃一口就停不下來。推薦閱讀： 嚕嚕米控腦波弱！康是美Ｘ嚕嚕米加價購「樹精抱枕、漁夫帽」超過15款曝光，日本文青nocogou三方聯手超欠收。

活動期間：即日起，售完為止。

活動辦法：凡於全台壽司郎店內消費滿500元，即可以580元加價換購壽司郎×Gawr Gura聯名款壓克力立牌1個、消費滿1,000元可加價換購2個，以此類推。



壽司郎×Gawr Gura聯名款冷水瓶加價購第二彈

活動期間：2024年3月6日起，售完為止。

活動辦法：凡於全台壽司郎店內消費滿500元，即可以580元加價換購壽司郎×Gawr Gura聯名款冷水瓶1個、消費滿1,000元可加價換購2個，以此類推。



壽司郎×Gawr Gura聯名款閃卡 滿額贈第一彈

活動期間：2024年2月26日起，送完為止。

活動辦法：活動期間內於全台壽司郎店內單筆消費滿800元，並於壽司郎官方粉絲專頁按讚，即可獲得壽司郎×Gawr Gura聯名款閃卡乙張。



壽司郎×Gawr Gura聯名款貼紙 滿額贈第二彈

活動期間：2024年3月18日起，送完為止。

活動辦法：活動期間內於全台壽司郎店內單筆消費滿800元，並於壽司郎官方粉絲專頁按讚，即可獲得壽司郎×Gawr Gura聯名款貼紙乙張。



壽司郎×Gawr Gura西門町主題限定店

活動期間：即日起至3月24日（日）

活動店鋪：壽司郎台北中華路店 | 台北市中正區中華路1段41號1樓

營業時間：11:00-22:30



hololive production Gawr Gura壽司小被被造型一卡通

預購時間：即日起至3/24

商品款式：鮭魚款、鮪魚款、蝦蝦款、玉子燒款、綜合套組。

商品售價：單入$1,280元、二入$2,300元、整套四入$3,960元

出貨時間：預計11/30後依訂單順序陸續出貨，詳情請見官網。



壽司郎 感心回饋祭

活動期間：2024年02月21日（三）起至03月10日（日）止

活動品項：

炙燒特選星鰻 超級回饋價30元

炙燒明太子生鮭魚 40元

長鰭鮪魚赤身 40元

赤貝 40元

蔥滿鮪魚海苔包 40元

生魩仔魚軍艦 40元

炙燒厚切培根 40元

蒜香酥炸狹鱈 40元

海鱺 60元

生拌赤蝦鮮蝦 60元

濃厚海膽拌麵 140元

黑雷神巧克力冰霸棒 90元



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