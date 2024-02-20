星巴克真的很會搶錢！今年開春特意以帶有開運、招財的日本達摩為設計，推出7款限定杯款，圓滾滾造型的達摩杯，不僅有經典的造型，還結合招財貓的模樣，整體可愛爆棚讓貓奴二話不說、卡直接刷下去。在新春之際，用一系列星巴克達摩杯迎接福氣與好運。
象徵帶有祈福好運之意的達摩，這次推出三款圓滾滾造型馬克杯，有代表開運的喜氣紅「開運納福達摩馬克杯」、代表招財的寶藍色「開運招財貓馬克杯」、以及象徵納福的湖水綠「納福招財貓馬克杯」，整排擺在一起萌度飆升，直接失去理智、整組買。
另外，也順勢推出「招財貓祝福冷水壺」在飆破30度的暖冬中，有立體可愛的達摩貓咪壺蓋陪喝飲料。並將日本富士山的形象透過抽象的繽紛圖形呈現，推出「希望山形馬克杯」和融合招財貓的「希望山形不鏽鋼杯」，簡約又不失可愛風的杯款將於2/22全面開賣。
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星巴克達摩杯 春季Fortune系列商品資訊
開賣日：2024/2/22上市
品項、售價：
希望山形不鏽鋼杯 900元
希望山形馬克杯 500元，部分門市銷售
吉祥開運不鏽鋼杯 900元
開運納福達摩馬克杯 580元
招財貓祝福冷水壺 700元
開運招財貓馬克杯 580元
納福招財貓馬克杯 580元
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