快叫麥當勞跟上！7-ELEVEN這次在2/21起推出全新聯名，與YouTube百萬訂閱的「木曜4超玩」合作推出7款全新商品，在節目裡看到的經典美食、這次在小七就能吃到，無論是升級版的極大飯糰、燴飯、糖果，還有超療癒「薯餅蛋堡」，還搭配番茄醬與馬芬堡，不用衝麥當勞就能吃。



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7-ELEVEN特別聯手年輕人超愛的「木曜4超玩」，把經典主題「一日系列」中，破百萬觀看的主題料理，通通搬進小七，其中包含「哇沙米海鮮飯糰、博多明太子飯糰」主打使用日本第一米大賞最高金賞獎品種「龍之瞳」，搭配澎湃海鮮餡料，還有一款限定版「麻辣小龍蝦新極大飯糰」更是全新、加大版尺寸，小七就怕你吃不飽。







如果吃早餐，也推薦新品「薯餅蛋堡」，超過200萬觀看次數的「下班吃什麼」影片作為靈感，特別使用鬆軟瑪芬堡，搭配涮嘴薯餅、烤蛋，以及靈魂「番茄醬」，微波之後就是24小時都能吃到的療癒系早餐。這次7-ELEVEN也把「一日料理大賽」的雞料理變成「宮保雞丁飯」開賣，讓人吃午餐配影片剛剛好。





7-ELEVEN「木曜4超玩」聯名新品

為了呼應「木曜4超玩」熱門影片主題，這次7-ELEVEN聯名也延伸「一日糖果 Artist」、「一日調酒師」等影片主題，推出限定版糖果與飲品。其中新品「OPENIxPapabubble 手工糖」更特別設計圖案亮點，圖案除了有OPEN將之外，還有「Q版邰智源」以及節目主題小圖案，讓粉絲們通通要吃、要收藏。

上市日期：2024/02/21起

推薦品項：

哇沙米海鮮飯糰：59元

博多明太子飯糰：49元

麻辣小龍蝦新極大飯糰：49元

薯餅蛋堡：59元

宮保雞丁飯：99元

OPENIxPapabubble 手工糖：99元



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。



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