有飲奶茶35元、24小時都喝得到！百萬Youtuber「欸你這週要幹嘛」的手搖杯品牌「有飲」，這次特別攜手福樂，在全家便利商店推出奶茶新品「椪糖風味奶茶」，期間限定優惠單件35元、兩件65元，挑戰超商奶茶的口袋名單。



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為了讓奶茶控24小時都開喝，手搖杯「有飲」這次在全家推出新品「椪糖風味奶茶」，還原先前在門市推出過的古早味「碰糖」風味，搭配福樂優質牛乳，打造出滑順、並且有焦香風味的奶茶，在2/21起在全家便利商店正式開賣，目前已有部分門市搶先上架，奶茶控現在就衝樓下全家喝起來。





配合新品上市，有飲「椪糖風味奶茶」在上市期間推出單件35元、兩件65元新品優惠，此外在本次新品包裝上還有隱藏版活動，只要在包裝上找到「優惠截角」，憑截角到有飲門市購買「椪糖系列」飲品就可折抵5元，挑戰奶茶控的新歡。







有飲 椪糖風味奶茶

上市日期：2024/02/21

販售通路：全家便利商店

優惠活動：單件35元、兩件65元

截角優惠：只要在包裝上找到「優惠截角」，憑截角到有飲門市購買「椪糖系列」飲品就可折抵5元。



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