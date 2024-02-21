就是只想吃買一送一！人氣連鎖冰淇淋COLDSTONE酷聖石，在2/23起特別聯名「立頓」，推出全新口味「茶歐蕾浪漫曲」珍奶冰淇淋新吃法，茶香冰淇淋、Q彈珍珠一次吃。並且在開賣期間2/26-2/29期間推出「冰淇淋買一送一」快閃優惠，吃新品就是要趁買一送一才爽。



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COLDSTONE這次特別聯手立頓，推出新品「茶歐蕾浪漫曲」，用立頓精選錫蘭紅茶研磨細粉，搭配COLDSTONE招牌的奶香冰淇淋，打造出重烘焙奶茶風味的「茶歐蕾冰淇淋」基底，拌入酥脆餅乾、滑順鮮奶油，並且放上Q彈紅茶珍珠，打造不甜膩的珍珠奶茶冰淇淋吃法。







COLDSTONE另一款新品是「香檸交響曲」，主打酸甜檸檬風味，使用檸檬冰淇淋基底、拌入酥脆餅乾與嚴選台灣在地檸檬品種優利卡檸檬，淋上檸檬果醬、放上淡淡檸檬清香的檸檬磅蛋糕，特別推薦加價搭配全新「檸檬風味糖霜沾醬脆餅」，其中還吃得到糖霜顆粒，酸甜系新品一定要嚐鮮。





COLDSTONE 新品推薦

配合新品上市，COLDSTONE在2/23起推出優惠活動，2/23-2/25期間「冰淇淋第二杯50元」，2/26-2/29期間「冰淇淋買一送一」，3/8當天買Our/Mine桶裝冰淇淋，可享同size買一送一優惠，冰淇淋控趁機吃新品嚐鮮。

上市日期：2024/02/23

推薦品項：

茶歐蕾浪漫曲：小杯$160/中杯$210/大杯$260/Mine $400/Ours $630(不含脆餅)

香檸交響曲：小杯$160/中杯$210/大杯$260/Mine $400/Ours $630(不含脆餅)

檸檬風味糖霜沾醬脆餅：$35/個



COLDSTONE 新品優惠

活動期間：2024年2月23日~2024年2月25日

活動內容：活動期間點購中杯以上冰淇淋，享同size冰淇淋第二杯50元 (不含脆餅/桶裝;價低者為優惠品項)。



活動期間：2024年2月26日~2月29日

活動內容：活動期間點購中杯以上冰淇淋，享同size冰淇淋買一送一 (不含脆餅/桶裝;價低者為優惠品項; 西門門市除外)。



活動期間：2024年3月8日

活動內容：點購任口味Our/Mine桶裝，享同Size買一送一，口味依門市現場供應為主。



詳細活動規範及供應情形，依 COLDSTONE 官方公告為準。



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