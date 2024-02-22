綠色是抹茶控最愛的顏色！亞尼克抹茶季特別攜手日本「堀井七茗園」，使用頂級「奧之山茶園」的宇治抹茶，推出5款全新抹茶甜點，除了基本款抹茶生乳捲，還有抹茶塔派、抹茶巴斯克、抹茶芭菲、抹茶曲奇餅等限定點心，打造整桌綠綠的「抹茶下午茶」。



推薦閱讀：有飲奶茶35元就有！手搖杯有飲「椪糖風味奶茶」全家獨家開賣，期間限定「單件35元、兩件65元」奶茶控新歡。







這次亞尼克針對抹茶季，特別與日本京都宇治的「堀井七茗園」合作，除了延續古法使用手工石臼研磨抹茶之外，更特別調配出專屬「亞尼克甜點」的抹茶粉，強調溫潤、不苦不澀的抹茶風味，所以就連抹茶初心者也可以挑戰。







本次新品主推「宇治抹茶生乳捲」，在北海道奶霜中加入石臼研磨抹茶粉，搭配抹茶泡芙蛋糕、並在外層也撒上抹茶粉，吃得到茶香卻不苦澀，初次挑戰首推這一款。口感豐富的「茶の森-宇治抹茶派」可說是全配升級版，吃得到抹茶奶霜、抹茶泡芙蛋糕、紅豆餡、蕨餅，以及經典塔皮，堆疊出多層次口感變化。





亞尼克 堀井七茗園抹茶季新品

如果喜歡濃厚系奶香風味，要先吃「宇治抹茶巴斯克生起司」，使用高達熟成起司、北海道生起司，搭配宇治抹茶製作，烤到焦香的蛋糕更襯托茶香風味。下午茶推薦小點心「茶の芭菲」吃得到抹茶凍、紅豆餡、蕨餅，還有常溫款「茶の花-綜合抹茶曲奇餅」適合送人、或放在辦公室當下午茶，讓抹茶控隨時開吃。

上市日期：即日起上市

推薦品項：

宇治抹茶生乳捲：$ 630(18cm) /$ 580(12cm 獨享捲)

宇治抹茶巴斯克生起司：＄690 / 6吋

茶の森-宇治抹茶派：$ 980 / 6吋、 $198 / 8吋切片

茶の花-綜合抹茶曲奇餅：＄595/盒

茶の芭菲：$159/個



詳細活動規範及供應情形，依 亞尼克 官方公告為準。



加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf



