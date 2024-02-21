新莊人的美食聚集地宏匯廣場又有美食可以吃了，為了讓新莊美食再加1，新加坡樂天餐飲集團插旗新莊宏匯廣場，帶來了以八色小籠包聞名全球的「樂天皇朝」、以及全球獨創、強調鑊氣的「樂蝦拉麵」，同時為了讓新莊人有賺到的感覺，特別在開幕期間推出拉麵買一送一、PIZZA小籠包免費吃，就是要搶攻新莊人的必吃清單。



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樂天餐飲集團表示，這一次插旗新莊宏匯、不只是帶來人氣品牌樂天皇朝，更是帶來了全新的鮑汁鮑魚小籠包、 PIZZA小籠包，其中膾炙人口的八色小籠包「鵝肝口味小籠包」退役後將由「鮑汁鮑魚小籠包」替補上位，混合豬肉、清雞湯凍及蔥薑汁的內餡不只散發鮑汁鮮醇，還帶鮑魚丁柔嫩彈牙的咬感，與黑松露、蟹粉、蒜香、川味等繽紛口味在口中串起一波波味覺高潮，是樂天皇朝必點的經典美食。





此外，拿坡里披薩的經典口味「瑪格麗特」是「PIZZA小籠包」靈感來源，點心主廚江奕煌說明：「先將西芹、洋蔥小火充分炒出香氣，再加入豬絞肉、去皮義大利番茄和綜合香料細細翻炒、熬煮入味。」將慢工炒製的肉餡和馬茲瑞拉起司丁包入以枸杞水和紅谷米調製的雙色麵皮中蒸熟，咬開小籠包湯汁豐滿、鮮香四溢，清爽的番茄風味與香料氣息讓肉餡食來更加順口，起司融化製造出拔絲的戲劇效果，連創立冠軍披薩職人鄭羽辰Gino品嚐後也大讚 Buono（好吃）。





同時，在「樂蝦拉麵」則是要用最有人氣的「招牌三寶蝦湯拉麵」、「大蝦炙燒舒肥雞蝦湯拉麵」、「酸菜金黃魚片雞白湯拉麵」等搶攻新莊拉麵控的必吃清單。並且為了慶祝新北市首店開幕、特別加碼推出買一送一優惠，2/21-2/25至樂蝦拉麵全門店點任一麵款，即皆送台灣限定版，全新口味「花黑PUN」拉麵一碗。





東洋味十足的「花黑PUN」拉麵以招牌的蝦皇湯為湯底，除以老母雞及雞腳強化天然膠與濃醇，還將整尾頂級老虎蝦烘烤8小時後打碎加入提味添香，特製極細拉麵烏亮的色澤來自墨魚汁，配料則有「樂蝦拉麵」招牌的魚子蝦滑和提升特色的裹粉酥炸小花枝，整碗麵吃來香濃滑順，渾厚湯頭搭上彈牙的蝦滑與外酥內嫩的小花枝，在舌尖共振出一記又一記令人愉悅的美味重擊，限量特製的拉麵在活動期間只送不賣。







樂蝦拉麵 買一送一開幕優惠

活動期間：2/21-2/25

活動內容：全門市買一送一，慶祝第二家分店（新莊宏匯店）開幕，全門市同步展開，只要點樂蝦拉麵任一麵款即贈台灣限定版「花黑PUN」拉麵乙碗（不含小菜）。

＊限內用、贈送品項需收服務費。



樂蝦拉麵 新品「花黑PUN」拉麵套餐

活動期間：2/26-4/30

活動內容：新品「花黑PUN」拉麵套餐 全門市限時販售

「花黑PUN」拉麵套餐 全門市（雙店）同步限時販售368元/套。



樂天皇朝 買一送一開幕限定

活動期間：2/26-3/3

活動內容：新莊宏匯店限定 買一送一，點用皇朝特色小籠包(八色) 即贈聯名款「PIZZA小籠包」乙籠（5粒），每日限量100組。兌換完畢後亦可單點消費，每籠238元/5粒。



樂天皇朝 「PIZZA小籠包」限時販售

活動期間：3/4-4/30

活動內容：新品「PIZZA小籠包」全門市限時販售 238元/5粒。

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