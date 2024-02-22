台中人許願成功，終於可以搭星宇航空飛日本了！懂玩的資深日本玩家，除了東京、大阪、京都、札幌等人氣大城市之外，更喜歡深入日本特色城市來趟不一樣的深度日本之旅。這次星宇航空在台中第三條航點，就為大家準備「高松包機直飛」，將於3/31首航、每週三班來回，帶大家到訪瀨戶內海跳島日本。







星宇航空正式插旗日本四國，首班航線就由台中獨家開航，以包機形式呈現，將由新世代客機A321neo執飛，是目前台中機場直飛日本的國際航班，目前規劃每週三班次來回，並積極增加為定期航線，讓更多日本控深度體驗日本跳島新玩法。鄰近瀨戶內海的高松市，島上散佈草間彌生等知名藝術家之作品，搭配海天一色的海島美景，超愜意的度假行程快下訂。







也可以高松為據點順遊四國本島，包括米其林三星庭院-「栗林公園」、奇蹟的清流之稱的「仁淀川」以及號稱日本最古老溫泉的「道後溫泉」等名勝景點。目前和各大旅行社皆有推出團體行程，5天4夜最便宜38,900元就能出發。並和台中觀光旅遊局、在地觀光業者推出限時優惠，3/31~9/30期間，只要搭乘星宇航空之旅客，憑登機證及護照，超過100間台中旅宿業者、觀光工廠、伴手禮等在地商家最低7折優惠。



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星宇航空 台中-高松

首航日：2024/3/31

航班資訊：

JX8300 台中-高松 每週三 08:20~12:00

JX8301 高松-台中 每週三 13:00~14:55

JX8300 台中-高松 每週五、日 08:40~12:20

JX8301 高松-台中 每週五、日 13:20~15:15



星宇航空 台中-高松優惠

活動時間：3月31日首航日起至9月30日

活動內容：凡搭乘星宇航空之旅客，憑登機證及護照(或翻拍之「護照內頁照片」、「護照影本」)，即享超過100間台中旅宿業者、觀光工廠、伴手禮等在地商家最低7折優惠。

活動連結：https://walkr.tw/AKIvZiER





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