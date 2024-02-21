看似簡單的「粥」也可以吃出新高度！在試營運期間就一直是許多美食部落客、網美搶先探店的王品集團全新的中餐品牌「朝粥幫」將於2/24盛大開幕，三大明星粥底，搭配龍蝦、北海道生鮮級干貝、美國特選帶骨牛小排等豐盛海陸食材，讓「吃粥」變的不簡單、「喝粥」也可以喝出中餐新天花板。
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「朝粥幫」是王品集團睽違兩年多之後，第五個中餐品牌，首創獨家金龍、銀鳳及琥珀三大粥底，並選用精選得獎米高雄147號香米，為砂鍋粥添淡雅芋香。熱愛海鮮狂粉，必點的金龍粥底，粥底以蝦子熬煉，佐干貝、鮮蝦熬煮，濃醇海味大爆發。
銀鳳粥底嚴選土雞及豬骨，以文火清燉慢熬數小時，淬鍊銀白高湯，湯頭味甘性溫，喝來清甜順口。琥珀粥底則用特級昆布鹹鮮提味，入口細緻甘甜，襯托食材原汁原味。
同時搭配不同粥底、海陸珍味，打造干貝鮮蝦粥、鮑魚土雞粥、中卷鱸魚粥、龍蝦海皇粥等七款砂鍋粥，能直接點套餐或單點搭配。其中，龍蝦海皇粥以金龍粥底熬製，能吃到巴西龍蝦、北海道生鮮級干貝、鮑魚等奢華食材，搭配海皇龍蝦雙饗套餐，還可大啖火焰生爆龍蝦，擁有龍蝦兩吃鮮美滋味。
除了粥品之外，還有十大中華料理，不見臭豆腐將臭豆腐丁和肉末、辣椒、青蔥爆炒，炒至金黃焦香佐生菜，吃來味香清爽。雪花鍋巴蝦仁以蛋白、牛奶調製濃白醬，桌邊倒入炙熱鐵盤熱氣奔騰，極富視覺感，搭配米香添爽脆口感，一吃就愛上。板燒花椒蛋先將豬絞肉煸香，再加入蒜末、花椒爆炒，澆淋在半熟蛋上，開胃又下飯。
王品「朝粥幫」明星砂鍋粥必吃菜單
龍蝦海皇粥、干貝鮮蝦粥、鮑魚土雞粥、中卷鱸魚粥
王品「朝粥幫」十大名菜單
刀削酸辣茄、板燒花椒蛋、不見臭豆腐、雪花鍋巴蝦仁、酸湯肥牛、金瓜海鮮煲、調皮搗蛋、翠百花油條、老皮嫩肉、醋溜高麗菜
王品「朝粥幫」訂位
地址：台北市中山區南京東路一段92號4樓
電話：02-2522-3268
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