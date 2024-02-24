貓奴手刀衝超商！每年的2月22日就是日本的「貓之日」，從點心、雜貨到各種生活用品，各領域的業者都使出渾身解數，推出可愛的貓咪造型商品，今年日本全家更是火力全開，一口氣推出超萌插畫「mofusand貓福珊迪」、「NEKO NEKO」與「黑貓宅急便」的貓咪聯名甜點，共計19款與貓咪相關的甜點與週邊，讓貓奴們的下午茶時光加倍療癒。



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▲圖片來源／株式会社ファミリーマート



近幾年不管是台灣或日本，喜歡貓咪的人很明顯有變多的趨勢，隨著日本每年2月22日「貓之日」到來，日本全家近期再度攜手超人氣插畫「mofusand貓福珊迪」，一口氣共推出17款聯名甜點、飲品與日常雜貨，其中甚至包括征服全世界貓咪的超神飼料「CIAO肉泥」，讓貓咪們也能一起狂歡這個屬於牠們的特別日子。

▲圖片來源／株式会社ファミリーマート



其中造型相當吸睛的「肉球麵包」、「草莓肉球饅頭」，完美還原了貓咪軟Q的手掌形狀，特別是蓬鬆飽滿的「肉球麵包」帶有香甜的牛奶香味，讓人忍不住就想一口咬下；可愛小巧的「草莓肉球饅頭」則是同時能品嚐到清新草莓風味與恬淡的奶味，加上包裝上都印有超可愛的貓咪插畫，根本意圖讓人用錢錢一口氣下架。

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另外2款絕對會讓貓奴尖叫的「貓臉生乳捲蛋糕」、「貓臉年輪蛋糕」，光是造型就直接制霸今年全家貓之日甜點的顏值冠軍，尤其是「貓臉生乳捲蛋糕」在貓咪臉龐的輪廓當中，放入了滿滿的香草奶油，蛋糕的部分則是焦糖口味，每一口都能吃到淡淡的焦糖與香草香，讓下午茶的幸福值翻倍提升。

▲圖片來源／株式会社ファミリーマート

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2024日本全家 貓之日聯名

除此之外，還有以貓福珊迪插畫為包裝的馬卡龍、巧克力餅乾、黑蜜牛奶飲、馬克杯果凍點心組、焦糖布丁舒芙蕾等，都能發現驚喜和巧思，特別是黑蜜牛奶飲還換上了貓耳造型的杯蓋，杯蓋上還刻劃出貓咪的鼻子、嘴巴和鬍鬚等紋路，讓貓奴們的下午茶都完美了。同樣受到貓奴喜愛的「NEKO NEKO CHEESECAKE貓貓起司蛋糕」於2020年5月20日在東京自由之丘開設第一間店舖後，就引起許多喜愛貓咪的日本女性瘋狂排隊搶購，至今仍是不少貓奴心中的經典點心。繼2022年首度與日本全家便利商店合作之後，又在今年「貓之日」迎來第3波全新聯名「NEKO NEKO烤起司蛋糕」；此外，最有趣的是日本全家在今年的貓之日首次與「黑貓宅急便」合作，推出一款超可愛的「黑貓巧克力蛋糕」，以蓬鬆柔軟的海綿蛋糕為基底，再淋上巧克力醬並放上巧克力餅乾，一口氣滿足貓奴和巧克力控的味蕾。

販售日期2024年2月13日起

販售地點：日本全家便利商店



mofusand貓福珊迪奶油肉球麵包：160日圓

mofusand貓福珊迪草莓肉球饅頭：155日圓

mofusand貓福珊迪貓臉生乳捲蛋糕：158日圓

mofusand貓福珊迪馬卡龍2入組：298日圓

mofusand貓福珊迪貓尾生乳捲：160日圓

mofusand貓福珊迪奶油燒：225日圓

mofusand貓福珊迪拿鐵舒芙蕾布丁：328日圓

mofusand貓福珊迪貓耳焦糖拿鐵咖啡：228日圓

mofusand貓福珊迪貓臉年輪蛋糕：218日圓

mofusand貓福珊迪巧克力餅乾：128日圓

mofusand貓福珊迪車輪燒：230日圓

mofusand貓福珊迪馬克杯果凍點心組：930日圓

mofusand貓福珊迪焦糖布丁舒芙蕾：368日圓

mofusand貓福珊迪黑蜜牛奶飲：235日圓

mofusand貓福珊迪UHA綜合軟糖：213日圓

mofusand貓福珊迪午後の紅茶無糖紅茶：138日圓

mofusand貓福珊迪全家中杯拿鐵：180日圓

mofusand貓福珊迪全家大杯拿鐵：220日圓

mofusand貓福珊迪CIAO肉泥：各328日圓

mofusand貓福珊迪拉鍊袋6入：330日圓

mofusand貓福珊迪面紙盒：368日圓

NEKO NEKO CHEESECAKE貓貓起司蛋糕：248日圓

黑貓宅急便黑貓巧克力蛋糕：450日圓

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