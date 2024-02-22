貓奴幫主子買玩具、買罐罐！2/22在日文發音和貓咪喵喵叫相似，因此被稱為「貓之日」，這次為了慶祝222貓之日，7-ELEVEN特別推出「罐罐第二件6折」優惠，還有超萌「玩具總動員玩具球、貓抓屋」限定周邊小物，讓貓奴們比主子還要更嗨。
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因應近年看準毛孩商機，目前在全台超過3千家門市設有「OPEN!PETS寵物生活專區」，24小時都能買到罐罐、零食、玩具等寵物用品。針對2/22貓之日，7-ELEVEN為了幫各家貓主子加餐飯，特別推出「指定貓咪寵食任選第二件六折」限定優惠，集結偉嘉、SHEBA、怪獸-輕肉泥、喵愛餡等知名品牌，首推挑嘴貓貓都愛的「CIAO啾嚕迷你捲心塊」、「INABA啾嚕迷你捲心塊」，貓奴趁機補貨。
除此之外，7-ELEVEN也推出好萌、好玩的「玩具總動員系列」預購限定小物，有可可愛愛「玩具總動員造型特濃貓草球」採用耐咬布料、加倍貓草濃度，讓貓貓主子玩得更嗨。此外還有「玩具總動員系列限定款狗狗玩具球」、「玩具總動員系列貓抓屋」，主打耐咬、耐抓，讓毛孩們不只玩得嗨、拍照也超萌。
7-ELEVEN 222貓之日限定優惠
活動期間：2024年2月7日~3月5日
活動內容：
1、2/7~3/5指定貓咪寵食任選第二件六折。
2、2/21~2/25 222寵愛優惠組:偉嘉、SHEBA、怪獸-輕肉泥、喵愛餡、Petlife鮮糧鱈魚x蘋果鮪魚，推出222元組合優惠。
7-ELEVEN「寵物生活專區」新品推薦
玩具總動員造型特濃貓草球(預購限定)：
預購價135元(原價$159)
玩具總動員系列限定款狗狗玩具球(預購限定)：
預購價215元(原價$250)
玩具總動員系列貓抓屋-三眼怪/熊抱哥/巴斯款(預購限定)：
預購價599元(原價$650)
詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。
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