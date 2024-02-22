如果你也好奇韓國到底在美什麼？那一定還沒有被韓國美到、韓國的美是一種會讓人忍不住尖叫，拉著朋友說快幫我拍一張的「必拍美景」。Klook懂網美想要的，2024開春推出韓國5大浪漫花海，從令人陶醉的淡粉櫻到絕美的深粉帝王櫻花、滿山遍紫的杜鵑花海、療癒溫柔的梅花田、絢爛高彩的鬱金香，處處充滿浪漫氛圍，網美系韓國美拍行程搶先看。
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首推搭船前往風景宜人的「南怡島」，有別於市區，可一覽不受建築物干擾的遼闊天際線搭配櫻花美景，並漫步於首爾近郊的「伊甸園櫻花路」，在春風拂過時邂逅「櫻吹雪」之美；不僅如此，也能同時造訪韓國最大的森林動物王國「羊駝世界」，一睹羊駝狂奔的超萌模樣，並餵食綿羊、水豚、兔子等可愛小動物。
此外，還有首爾近郊遍佈知名賞櫻景點，其中「波拉美公園」是熱門韓劇「大力女子都奉順」取景地，每年4月下旬，公園內開滿深粉的國王櫻花，筆直小徑與音樂噴泉營造出戀愛氛圍，適合戀人們一起散步，享受甜蜜時光；而號稱漢江江畔最佳約會路線的「渼沙里競艇公園」，5公里的自行車道伴隨綿延不絕的國王櫻花，更是不可多得的約會聖地。
同時，「富川杜鵑花節」每年3月下旬至4月上旬舉辦，欣賞滿山遍紫的杜鵑花海、品嚐在地小食，幸運的話，還有機會一睹杜鵑花和櫻花一同綻放的視覺盛宴！更可深入由礦坑改建的觀光景點「光明洞窟」，感受金洞、水晶洞等的獨特魅力，以及提供旅客多種韓國葡萄酒試飲的「酒洞」，為行程增添不一樣的味蕾體驗。
還有全州的「光陽梅花節」和「求禮山茱萸節」吸引了諸多喜愛寧靜美的旅客，除了可在光陽梅花村，將滿山滿谷的透白梅花盡收眼底，浸身淡雅梅花香，還能品嚐各式梅子製品，例如梅實茶、梅酒和梅子冰淇淋，再來到求禮郡，遠離市區靜靜感受山茱萸的恬靜之美，細細品味山茱萸茶、酒與料理的滋味。
最後，世界五大鬱金香慶典之一的「泰安鬱金香節」，每年4至5月於韓國花卉公園盛大展開，超過200萬朵鬱金香交織成繽紛花海，點綴著好拍的裝置藝術打卡點，提供旅客揮灑春天氣息的絕佳場所。泰安世界鬱金香節一日遊不僅能帶領旅客置身絢麗色彩的鬱金香花海中，還能於賞花後至「花地海水浴場」踏浪，並在草莓果園摘採新鮮草莓製作果醬，帶著香甜的回憶結束一天行程。
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2024韓國5大浪漫花海推薦
Klook伊甸櫻花之旅：https://walkr.tw/fA7BqM6Q
Klook國王櫻花賞櫻一日遊：https://walkr.tw/N5eafwXB
Klook富川杜鵑花之旅：https://walkr.tw/bEvkKO0W
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