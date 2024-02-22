南投櫻花不只九族好拍！近期南投各處櫻花都陸續開滿，假日趁櫻花季來南投賞櫻花、拍網美照，不同特色的櫻花打卡點都要先做好功課，窩客島這次就幫你整理了「7個必拍南投賞花點」，除了必拍賞櫻景點，再給你超夢幻粉紫色花海，通通加進打卡名單，讓你來南投拍美照拍好拍滿，一個都不漏掉。





多數人來南投賞櫻花，都會先衝九族、清境櫻花季等知名賞櫻勝地，其中草坪頭櫻花季更有整片李花盛開，讓你一次集齊雪白、粉紅花海；近期杉林溪粉色櫻花逐漸盛開，有著日本氛圍感滿載的河畔倒影，現在去還能飽覽鬱金香花海，享受多重花景；此外，也不能錯過3月正值花期的麝香木、錫葉藤，超夢幻的紫色花海分別都能在「瑰蜜甜心玫瑰園」、「六七一茶花園」朝聖，南投必拍花海打卡點一次跟上。





南投賞花必拍打卡點：草坪頭玉山觀光茶園

部落客 旅咖 造訪 草坪頭玉山觀光茶園 說：

今年的李花真的美呆了耶！整個就像炸開了一樣！遠遠看就能看到一片白茫茫的景象。再過一陣子，我家的櫻花也會爆開了，花季一直延續到3月初，趁著休假的時候可以來看看喔！<全文介紹>



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#草坪頭玉山觀光茶園

地址：南投縣信義鄉太平巷113之1號

電話：04-9270-1583







南投賞花必拍打卡點：清境農場青青草原

部落客 敦小蓮 造訪 清境農場青青草原 說：

羊群們累了想休息會自己走回綿羊故事館裡喝水或是吃草，綿羊故事館屋外頭都是盛開的櫻花，櫻花美到拍不停…<全文介紹>



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#清境農場青青草原

地址：南投縣仁愛鄉仁和路170號

電話：04-9280-2172







南投賞花必拍打卡點：望高茶園景觀餐廳

部落客 旅咖 造訪 望高茶園景觀餐廳 說：

如果你往下看，可以看到櫻花林步道一直延伸下去，山櫻也都開得相當美。園區內還有一個觀景台，可以遠眺山谷，欣賞到超美的風景！不管是櫻花還是山谷，都是一場視覺盛宴<全文介紹>



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#望高茶園景觀餐廳

地址：南投縣信義鄉太平巷72之6號位於海拔高度1320公尺處

電話：0919-056-072







南投賞花必拍打卡點：九族文化村

部落客 婷兒旅行地圖 造訪 九族文化村 說：

九族櫻花林跟櫻花大道，在這裡真的是美到我美丁美當，然後相機快門狂按，鏡頭換了N次，我從來沒有這麼勤勞換鏡頭過XD真的超美啊！美到我想不到其他形容詞來形容眼前的這片美景。<全文介紹>



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#九族文化村

地址：南投縣魚池鄉金天巷45號

電話：04-9289-5361







南投賞花必拍打卡點：六七一茶花園

部落客 douglas82328 造訪 六七一茶花園 說：

儘管這片花牆不算長、儘管當日沒有太過的陽光照射，但這紫色的花依舊有著難以抵擋的魅力，讓人手中相機的快門按不停，綿延約莫百公尺的錫葉藤花牆或稱為錫葉藤大道，足足讓我在這駐足了許久<全文介紹>



#六七一茶花園

地址：南投縣中寮鄉龍南路271-6號

電話：0933-405-773







南投賞花必拍打卡點：瑰蜜甜心玫瑰園

部落客 Jason's Life 造訪 瑰蜜甜心玫瑰園 說：

這裏你可以拍出數大便是美的廣闊壯觀畫面，，走到一半，看到這粉色山丘和遠方的黃色風鈴木真的形成有趣的對比因為麝香木全株密披茸毛，所以遇到盛開時，整個密度超高<全文介紹>



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#瑰蜜甜心玫瑰園

地址：南投縣中寮鄉頂城巷39號

電話：0920-027-855







南投賞花必拍打卡點：杉林溪森林生態渡假園區

部落客 蔣妮 造訪 杉林溪森林生態渡假園區 說：

櫻花大道就位在小木屋區的溪河旁，兩側都能欣賞滿滿櫻花。整條溪河襯著櫻花倒影，美不勝收！<全文介紹>



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#杉林溪森林生態渡假園區

地址：南投縣竹山鎮溪山路6號

電話：04-9261-1217





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