起司控都嗨了！鎖定濃厚系風味，肯德基本次新品推出奢華版炸雞堡「黃金魚子海陸Q蝦堡」，並且加碼推出全新炸物點心「莫札瑞拉起司球」，主打濃郁、Q彈、牽絲，無論是套餐加點、還是單點都同步開賣，就是要讓起司控揪團開吃，來比誰最會牽絲。



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肯德基看準先前「蝦堡」的熱賣話題，這次2/27起再推新品「黃金魚子海陸Q蝦堡」，特別使用酥脆的Q彈黃金蝦排，搭配當家招牌「咔啦雞腿排」，組成超滿足海陸吃法，此外再搭配肯德基爺爺秘製的「特調黃金魚子醬」，更增添海味以及療癒的嗶嗶啵啵口感。





除此之外，本次點心新品更讓速食控期待，肯德基全新推出「莫札瑞拉起司球」一份3顆，使用金黃香酥的Q軟外皮，中心內餡則是滿滿的莫札瑞拉起司，一定要趁熱品嚐，咬下才有超浮誇的牽絲效果。配合新品上市，肯德基除了經典的套餐、單點組合之外，更同步推出「黃金魚子海陸Q蝦堡 起司特餐」，199元一次吃到「黃金魚子海陸Q蝦堡、莫札瑞拉起司球」兩大新品以及飲料一杯，速食控要嚐鮮就這樣吃。





肯德基 新品推薦

上市日期：2024/2/27起，期間限定供應。

推薦品項及售價：

黃金魚子海陸Q蝦堡：163元

黃金魚子海陸Q蝦堡 XL餐：258元

黃金魚子海陸Q蝦堡 起司特餐：199元

莫札瑞拉起司球（3顆） 單點：59元

莫札瑞拉起司球（3顆） 加點：55元

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