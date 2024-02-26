大口咬下櫻花甜甜圈！許多甜點控最愛的國民甜甜圈「Mister Donut」，除了經常與不少可愛的角色聯名，也會根據季節販售各式各樣的限定商品，隨著櫻花季即將到來，日本Mister Donut驚喜宣布將於2月28日推出4款滿滿櫻花元素的甜甜圈，不僅甜甜圈外觀被打造成五瓣櫻花的模樣，就連上面的草莓巧克力都根據櫻花的開花階段而有不同裝飾，讓大家不只用看的、更要用味蕾來感受整個美妙的花期。



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▲圖片來源／ダスキン



口味總是相當多變的國民甜甜圈品牌「Mister Donut」，每年一到2月底，日本門市就會推出大受歡迎的「櫻花甜甜圈」系列，香濃甜蜜的口感加上超應景的櫻花狀外型，一上市都會引發超強買氣，2024年除了延續去年推出超人氣的「櫻花花苞甜甜圈」、「櫻花半開甜甜圈」與「櫻花滿開甜甜圈」，還推出一款全新的「櫻花飛舞甜甜圈」，縱使沒空到外頭賞櫻，也能坐在室內透過美妙的櫻花甜甜圈感受春季浪漫的氛圍。

▲圖片來源／ダスキン



2024年全新推出的「櫻花飛舞甜甜圈」是在櫻花口味的甜甜圈當中，放入來自北海道的美味紅豆餡，表面再鋪上白巧克力與些許櫻花巧克力片，最後以巧克力醬畫上樹枝，表現出櫻花在空中紛飛的場景；而去年人氣超高的「櫻花滿開甜甜圈」則是以滿開的櫻花為靈感，在整個櫻花狀甜甜圈的外表上灑滿了櫻花風味的粉色巧克力碎片，而且還在製作甜甜圈的麵團當中加入了櫻花葉提升風味，讓你真正每一口都能吃到櫻花。

▲圖片來源／ダスキン



還有另外2款分別是去年首次登場的「櫻花花苞甜甜圈」及「櫻花半開甜甜圈」，「櫻花半開甜甜圈」是以盛開五分的櫻花作為靈感所設計，表層一半淋上粉色的巧克力醬、另一半則灑上粉紅色的糖粉，今年還特別加入了櫻花紅豆奶油內餡，讓口感大幅提升；「櫻花花苞甜甜圈」則是代表了尚未開花的狀態，所以不同於其他三款都有粉色巧克力元素，取而代之的是在粉紅色甜甜圈的外表裹上相當厚實又濃郁的黃豆粉，讓喜歡黃豆粉口味的人趨之若鶩。

▲圖片來源／ダスキン



日本Mister Donut 2024年「櫻花甜甜圈系列」

販賣日期：2024年2月28日～3月下旬

販售店鋪：日本全國Mister Donut門市

售價：

櫻花花苞甜甜圈：162日圓（外帶）／165日圓（內用）

櫻花半開甜甜圈：183日圓（外帶）／187日圓（內用）

櫻花滿開甜甜圈：183日圓（外帶）／187日圓（內用）

櫻花飛舞甜甜圈：183日圓（外帶）／187日圓（內用）



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