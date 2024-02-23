還記得《我的解放日記》帶給劇迷的溫暖嗎？若你熱愛收看心靈療癒韓劇，千萬不能錯過朴信惠、朴炯植主演的《低谷醫生》，兩位同時面臨人生低潮的醫生，傷疤一道道被揭開再撫平，Walker盤點五大看點，整形醫療案件真實改編，劇中療癒金句陪著觀眾一起獲得慰藉，還有女神李聖經驚喜客串演出，截至目前才播一半，現在跟上還來得及！

一、朴炯植瘦回顏值巔峰，相隔10年重逢朴信惠，再度穿上校服談愛

療癒醫療劇《低谷醫生》主打著朴信惠、朴炯植繼《繼承者們》後，相隔10年再度重逢，兩人重新穿上校服，飾演一對相愛相殺的高中同學，再次勾起劇迷心中滿滿回憶。本劇是朴炯植退伍之後，首部時裝作品，雖已年過30歲，但他還是少年感十足，甚至為戲瘦身減肥，獲讚「回到巔峰期顏值」、「又更帥了」，另一方面，女主角朴信惠自2022年結婚後，當媽首度回歸愛情劇，再次現身小螢幕，戲劇首集播出就以4%收視率出發，兩人搞笑可愛的演技擄獲粉絲。



▲圖片來源／Netflix



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朴信惠、朴炯植兩人分別飾演人生比慘的醫生，看上去是人人稱羨的華麗職業，實則跟普通人一樣也會迎來低谷期，對於人生感到迷惘又失去方向，遇到彼此互相安慰，放肆地借酒消愁，大談著「我的人生歪七扭八」，直白地描述出本劇想傳遞地低潮感，反而獲得共鳴，才播出2集就讓觀眾「沒想到會哭」、「才看2集就哭出來了」，掀起熱烈討論。



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兩位主角陣容為戲劇帶來迴響，另外還有一大加分處，那就是「寶藏男孩」演員尹尚賢參演朴信惠弟弟角色，他的出道作《王后傘下》結局寫下16.852%收視率，甫亮相就爆紅，他透過《低谷醫生》展現獨特魅力，展現出青春期該有的中二屁孩的行為，相當符合時下最流行的「MZ世代」魅力，個性直率帶點讓人無言以對的誠實，總是不拐彎抹角點出問題點，他與朴信惠家人間默契十足的演出，大獲好評。



▲圖片來源／Netflix



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二、整形醫療糾紛層出不窮，真實案件提高現實感

《低谷醫生》首集點出朴信惠、朴炯植兩人「低潮」的原因，朴炯植飾演的「正宇」執刀的患者身為澳門賭場繼承人，最終卻因失血過多，死在手術台上，死因疑點滿滿，唯一出鏡最多次的「手上刺青」讓。該醫療事件與2020年在江南發生的事故背景相似，服飾品牌Bossini創辦人的34歲孫女羅貝兒2020年前往江南抽脂，本是帶著夢想變美，最終卻成了冷冰冰的遺體，整形醫療事故在近幾年來頻繁發生，劇中所改編的案件真實感大幅度提升，也是本劇看點之一。



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三、「全校第三名」現身，女神李聖經義氣力挺

▲圖片來源／Netflix除了案件頗有真實感，《低谷醫生》更釣出多位同行醫療從業人員評論，知名YouTube頻道「DR.FRIENDS」由多位醫生所組成，其中一位固定班底認證劇組手術房的設置百分百還原，並解析了麻醉醫生的重要性，當執刀醫生只能集中於開刀患部時，麻醉醫生必須注意病人的血壓、心跳等浮動，若一個不小心，就算手術成功，病人也可能產生後遺症，因此朴信惠所飾演的麻醉科醫生職位相當重要。▲圖片來源／Netflix▲圖片來源／Netflix

《低谷醫生》兩位主角助陣，第五集人氣女神李聖經驚喜客串，飾演成績輸給朴信惠、朴炯植的昔日同學，誤以為朴炯植飾演的正宇對她有好感，加入這場愛情修羅場，甫登場就很亮眼，開朗活潑地打招呼大喊「我是全校第三名」。

李聖經過去分別與兩位主角合作過，2016年參演醫療劇《Doctors》與朴信惠結識，姐妹倆後來一直有在聯繫，甚至曾送咖啡車應援給對方，2017年則是與朴炯植一起為動畫電影《魔髮精靈》配音，還演唱了主題曲《True Colors》，她的現身為戲劇添加滿滿效果。



▲圖片來源／翻攝自JTBC官網





四、「既然都倒下了，別加油，那就躺下吧，休息一下」，療癒心靈雞湯整理

《低谷醫生》講述兩位在人生奔跑的道路上，跌至谷底的醫生，看上去光鮮亮麗，但心裡已經傷痕累累，透過安慰的過程慢慢撫平每道傷疤，宛如更輕鬆、更開朗、更惹人疼的《我的解放日記》版本，戲劇既主打療癒，自然少不了觸動人心的名台詞。



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憂鬱症最大隱患就是外表看不出來，劇中的朴信惠得知自己患病後，醫生勸說她休息一陣子，「現在最好的處方就是休息，這不是選擇，而是必須，就像有些病人是手腳斷掉，而你是心垮了，假如骨頭裂了，首先就是該休息不在跑了對吧。」這句話也是點醒她正視自己該好好療養的時刻。



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朴信惠飾演的南荷娜從小到大都是優等生，為了當醫生從沒休息過，媽媽還不知情她的病情時，痛罵世上哪有工作不累，她掉下眼淚坦言，「我得了憂鬱症，因為太拼命了，累了也不休息，虐待自己，所以心理生病了」，媽媽不願相信女兒生病告訴她「世界上所有人都會得憂鬱症，但妳絕對不會」，她崩潰大哭：「我連生病都不行嗎？我一直都照著媽媽的期望活著，我連擅自生病都不行嗎？」



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南荷娜正式卸下醫生一職，陪伴在身旁的是高中好友余正宇，兩人都處於低潮期，她感嘆著「我無謂地全力以赴過生活，然後就倒下了」，余正宇溫柔地告訴她：「既然都倒下了，別加油，那就躺下吧，休息一下。」對於感到疲憊的人最好的安慰，有時候躺在原地休息，不見得是壞事。



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南荷娜罹患憂鬱症，余正宇罹患創傷症候群，就算今天是陰天，但總有放晴的一天，兩人也說起「太陽沒升起就像我們的人生，雖然今天太陽沒有升起，但明天還是會升起的」，句句溫暖的心靈雞湯傳送至觀眾心裡。



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五、《低谷醫生》陪著觀眾正視憂鬱症、恐慌症

憂鬱症、恐慌症雖已是現今的文明病，但要讓患者主動開口說出心理疾病，卻成了他們一大難為情之處。《低谷醫生》陪著觀眾正視心理問題，朴信惠的口白「大學六年，實習一年，住院醫生四年，研究醫生三年，沒有週末，一週工作7天，最後我得到的卻是心理疾病，有時候我就想無止盡地躺著，有的時候我會想做點什麼，有時候我想從此會自己而活， 有時候又會想這些有什麼用呢，但有的時候我想要一直以什麼都不是的狀態生活著」，陰晴不定的心情以及矛盾心理，都能讓觀眾更進一步了解心理疾病，劇中，兩位主角一位是憂鬱症，一位是創傷症候群，從抗拒休息到一起去看醫生，吃著藥面對憂鬱症、恐慌症，認識文明病也是本劇一大看點。



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