還記得全台急凍的那一周嗎？低溫寒流來襲，就該躲在被窩裡面，開電視看記者去陽明山、合歡山拍雪！日本漢堡王聽到大家的心聲了，隆重於2024年冬季推出期間限定、數量限定的雪景爆漿白起司堡！想要在日本看著雪景、吃雪景漢堡嗎？快來看要在哪裡購買！

日本漢堡王2024年冬季限定：高達起司堡

2024年1月19日起，日本漢堡王推出3款雪景漢堡，包括「白色起司單層牛肉堡」（グレートホワイト・チーズバーガー シングルビーフ）和「白色起司雙層牛肉堡」（グレートホワイト・チーズバーガー ダブルビーフ），這2款牛肉漢堡的牛肉保證100％直火烤製，香濃多汁，再搭配味道香濃的高達起司和濃郁的白起司醬，爽度爆表。除此之外還有「白色起司雞肉堡」（グレートホワイト・チーズバーガー チキン），主打一大片雞胸肉製成的酥脆雞排，滿足度也沒在開玩笑。



▲圖片來源／株式会社ビーケージャパンホールディングス





白色起司單層牛肉堡

白色起司單層牛肉堡以漢堡王的招牌直火炭烤100％牛肉餅為主打，加上爽脆洋蔥和口感獨特的醃製小黃瓜，再搭配兩片濃郁的高達起司片，最後淋上帕瑪森起司和卡門貝爾起司混合而成的濃郁白起司醬汁，一咬下去就能感受到起司暴風雪在你口中炸開。價格： 單點690日圓，套餐990日圓

▲圖片來源／株式会社ビーケージャパンホールディングス







白色起司雙層牛肉堡

白色起司雙層牛肉堡和單層牛肉堡的賣點相同，只是直火燒烤的牛肉排多了一片，可不要小看這一片，如果追求肉的分量和飽足感，無肉不歡的肉肉一族絕對必選這款。 價格：單點1,190日圓，套餐1,490日圓

▲圖片來源／株式会社ビーケージャパンホールディングス





白色起司雞肉堡

白色起司雞肉堡主打約185克的巨大雞胸肉，雞胸肉又再經過漢堡王的獨家加工製程，化身多汁酥脆的雞肉排，和洋蔥、醃黃瓜、白色爆漿起司搭起來，濃郁美味。如果有在健身、重訓，或是健康考量而執行飲食控制、不吃牛肉的話，建議可以選擇這款喔。上面3款商品在所有的漢堡王分店都有販售，唯獨以下3家分店沒有，小心不要撲空了喔！ 價格：單點690日圓，套餐990日圓



▲圖片來源／株式会社ビーケージャパンホールディングス



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