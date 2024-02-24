原來在日本每月的29日都是「肉之日」，是因為日文的「肉（niku ）」發音。而在台灣擁有高知名度的日式豬排專門店「靜岡勝政日式豬排」、「伊勢路勝勢日式豬排」，不僅每月29日推出肉之日升級加贈豬排活動，今年2月29日更躍升為超級品牌日，點小份升級中份，再加贈腰內豬排一塊，當日壽星再加碼送限定甜點。
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在日本當地盛行每個月29日的肉之日，台灣豬排人氣店「靜岡勝政日式豬排」、「伊勢路勝勢日式豬排」兩大豬排品牌也延續日本風情，當天只要點小份的里肌豬排套餐、腰內豬排套餐，立即升級為中份套餐，肉量從120克增加至160克。
今年2024年的2月29日為四年一次的閏日，為了讓消費者能在肉之日這天大飽口福，勝政與勝勢豬排兩品牌，除了特別將小份升級中份，再獨家加贈一塊單點原價60元，口感軟嫩、全年齡層都喜愛的腰內豬排回饋消費者，預計於229當日將免費送出10,000塊腰內豬排。
此外，229生日的壽星只能每四年才能過一次「真正」生日！但是，「靜岡勝政日式豬排」、「伊勢路勝勢日式豬排」要您整個月都過生日！當月壽星只要出示身份證明，即可免費獲贈任選蛋糕一份。
靜岡勝政日式豬排 分店
官網：https://www.mulino.tw/tw/brand/katsumasa
伊勢路勝勢日式豬排 分店
官網：https://www.mulino.tw/tw/brand/katsusei
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