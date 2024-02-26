有買一送一才喝的星巴克，這次為了迎接春日到來，特意推出四天快閃限定好友分享日，於星巴克官方各大社群上發起優惠，只要憑著活動截圖即可享有星巴克買一送一優惠，窩客到島幫大家準備好截圖，直接拿著報導至門市點購特大杯飲品，就可享有買一送一優惠。





不管是不是很頻繁，只要看到有星巴克買一送一就會想去喝一下的咖啡控，這次可以連喝四天了！星巴克於2/26~2/29期間推出「社群截圖好友分享日」，以尋找春日幸福花瓣為主題設定的買一送一優惠，只要出示官方line、IG、FB或是官網首頁廣告之截圖，在11點至晚間8點之間至門市可享有特大杯買一送一。





但這次蜜桃系列新品和星冰樂街不在此優惠中，在天氣轉涼之際，推薦大家喝杯經典拿堤、醇濃抹茶拿堤暖暖。另外，為了呼應春日櫻花季，外帶紙杯也全面換成浪漫櫻花杯，只要點任一款飲品就免費升級為櫻花杯，揪你到櫻花樹下喝杯咖啡、聊聊是非。



推薦閱讀：229免費吃豬排！日式豬排名店勝政、勝勢「肉之日」29肉肉日，壽星再加碼送限定甜點。









星巴克買一送一 社群截圖好友分享日

活動時間：2024/2/26(一)-2024/2/29(四)

活動辦法：截圖喝咖啡，憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖，活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。



注意事項：

1.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

2.優惠品項依各門市現貨為準，不包含 蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

3.本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；其他不適用門市如下:松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

4.星巴克保留最終解釋及決定權利，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。



加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf



