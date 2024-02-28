鹿谷超多美食等你踩點！來南投旅遊除了到日月潭品嚐最有名的紅茶與茶葉蛋，以竹筍、甕仔雞、香菇等特產享譽全台的各式台菜料理，也是鹿谷的搶手美食，隨著最近鹿谷「竹夢森活節」登場，不少人都趁著假日來到這個綠意秘境，趕緊把這7間內行人都一定要知道、長輩吃了也讚不絕口的鹿谷台菜餐廳都收下，趁著假日來個好山好水又美味的鹿谷一日輕旅行吧。





鹿谷鄉以充滿綠意的竹林景點，吸引全台不少遊客在假日前來療癒身心，不過當地美食卻少有人知，錯過就相當可惜！像是連續數年獲得必比登推介的「菇神」主打各種豐富的菇類主題火鍋，但不只菇類料理吸睛，店內的放山古早雞、木耳奶茶飲也都是超人氣的獨家必點品項；在鹿谷當地紅透半邊天的「35甕缸雞鹿谷總店」則是以香噴噴的手撕甕缸雞成功擄獲許多饕客的心，由於客人實在太多，就連指南宮附近都開起分店，就是希望能舒緩總店人潮。





鹿谷隱藏版美食：竹棧餐廳

部落客 小可愛阿貴 造訪 竹棧餐廳 說：

除了我愛的野菜料理，餐廳地點在山林間也是我很喜歡的原因之一，網路推薦的食記大多是客滿狀態，但平日旅遊應該不會這麼誇張，我就沒有事先訂位。來到山上吃野菜就是要搭配土雞，超級喜歡吃山上的土雞...<全文介紹>



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#竹棧餐廳

地址：南投縣鹿谷鄉愛鄉路39之50號

電話：04-9275-0587





鹿谷隱藏版美食：菇神鹿谷店

部落客 Yuno的吃喝玩樂日記 造訪 菇神鹿谷店 說：

2021、2022年連續獲得米其林必比登推薦，來到這裡可以品嘗到各種菇類的美味料理火鍋...這道鮮菇盤由各式各樣的新鮮菇類組成，彷彿就是滿漢全席菇類版，真的是菇菇控的天堂！搭配上雞湯一起享用真的會讓人回味無窮。<全文介紹>



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#菇神鹿谷店

地址：南投縣鹿谷鄉中正路二段350號

電話：04-9275-2889



鹿谷隱藏版美食：阿三全筍餐館

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 阿三全筍餐館 說：

主打少鹽少油的健康飲食，竹筍類菜色是招牌，烏龍茶雞也很有記憶點，用餐環境周圍有大片玻璃窗採光很好。<全文介紹>



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#阿三全筍餐館

地址：南投縣鹿谷鄉中正路一段192號

電話：04-9275-4348





鹿谷隱藏版美食：35甕缸雞鹿谷總店

部落客 Chaoerh小昭食記 造訪 35甕缸雞鹿谷總店 說：

附上雞油、胡椒鹽、手套，須自己DIY撕雞，感謝我們當中有位壯丁，對處理烤雞頗有幾分功夫。雞皮烤到酥脆，雞肉有入味，建議可淋上雞油口感更濕潤美味。<全文介紹>



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#35甕缸雞鹿谷總店

地址：南投縣鹿谷鄉中正路二段408號

電話：04-9275-5333





鹿谷隱藏版美食：台雞店甕仔雞

部落客 球球今天要幹嘛 造訪 台雞店甕仔雞 說：

去溪頭的路上有很多甕仔雞店，去山林旅行沒有來吃就覺得好像少了點什麼...難得最久但也是最值得吃的一道菜，清蒸鱸魚的湯汁配上白飯就很好吃，嫩的魚肉和著這樣子一起入口就很滿足。<全文介紹>



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#台雞店甕仔雞鹿谷店

地址：南投縣鹿谷鄉中正路三段655號

電話：04-9275-0571





鹿谷隱藏版美食：溪阿餐館

部落客 銀菁夢幸福網 造訪 溪阿餐館 說：

這一餐兩個吃下來五百多元，真的平價又好吃，不過都偏油一些，份量大約都是4～5人份，我們已經點三道很保守了，但還是吃不完...<全文介紹>



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#溪阿餐館

地址：南投縣鹿谷鄉內湖村興產路8之3號

電話：04-9261-2260





鹿谷隱藏版美食：天鵝湖自然生活園

部落客 藍晴旅行 EVa Blog 造訪 天鵝湖自然生活園 說：

來到天鵝湖自然生活園，可以吃到無菜單料理的火焰竹筒餐另外還有傳統竹筒炮體驗，從觀看烤竹筒料理、享用竹筒餐到最後參與老闆的竹筒炮講解都讓人覺得新奇又有趣...<全文介紹>



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#天鵝湖自然生活園

地址：南投縣鹿谷鄉愛鄉路97-6號

電話：04-927-5139



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