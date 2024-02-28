嘉義風鈴木限時拍起來！才送走了落羽松的季節，緊接著就是2月下旬登場的風鈴木紛紛滿開，特別是嘉義縣、嘉義市境內種植了大量的風鈴木，每年一到綻放季節就有許多網美、情侶來到這裡欣賞限時一週的美麗花期，然而最佳賞花地點並非只有軍輝橋旁，還有「朴子溪黃金風鈴木大道」、「嘉義特殊教育學校」等5處相當厲害的秘密景點，不管是黃金花海、洋紅花海一口氣都能收割。



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一到2月底就是風鈴木的季節，堪稱是全台灣種植最多風鈴木的嘉義地區，又以軍輝橋為最炙手可熱的地點，不過「朴子溪黃金風鈴木大道」的壯麗景象可是一點也不輸軍輝橋，一路綿延長達超過1公里的金黃色花海，在花季同樣吸引超多遊客前來拍照；如果你喜歡粉紅版本的風鈴木，就推薦要先衝「嘉義特殊教育學校」，整排矗立在圍牆旁的洋紅色風鈴木也相當吸睛，一旁的河道還能拍攝到風鈴木倒影，如夢似幻。





嘉義風鈴木秘境：朴子溪黃金風鈴木大道

部落客 道格拉斯.方/DouglasFang 造訪 朴子溪黃金風鈴木大道 說：

嘉義最熱門的三個黃金風鈴木景點當中，屬這個位在嘉義太保的朴子溪黃金風鈴木道最好拍且整個黃金大道綿延超過一公里，它的位置其實就在過去幾年我一直都有造訪的六腳苦楝樹隧道的另外一端而已...<全文介紹>



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#朴子溪黃金風鈴木大道

地址：嘉義縣太保市朴子溪黃金風鈴木大道





嘉義風鈴木秘境：嘉義特殊教育學校

部落客 風的攝影造訪 嘉義特殊教育學校 說：

北部瘋櫻花、中南部追風鈴木及木棉花，一趟南部之旅來到了嘉義特殊教育學校，學校外牆整片洋紅風鈴木，壯觀且迷人。<全文介紹>



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#嘉義特殊教育學校

地址：嘉義市西區世賢路二段123號



嘉義風鈴木秘境：明華濕地生態園區

部落客 Kellyの"異"世界 造訪 明華濕地生態園區 說：

「大林明華濕地生態園區」位於台一線三疊溪旁，占地有2.7公頃，整個園區還蠻寬廣的，除了看看景色外，還可以健走散步一下，而且開車來的話，停車也很方便。<全文介紹>



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#明華濕地生態園區

地址：嘉義縣大林鎮明華里





嘉義風鈴木秘境：陳井寮堤防

部落客 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 造訪 說：

嘉義免費賞花景點－大林「陳井寮堤防」季節限定黃花風鈴木步道，花季約每年2月底～3月初，目前盛開賞花要快！能站在堤防上方超近距離與花合影！<全文介紹>



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#陳井寮堤防

地址：嘉義縣大林鎮





嘉義風鈴木秘境：國立中正大學

部落客 銀菁夢幸福網 造訪 國立中正大學 說：

從陳井寮堤防到國立中正大學車程約二十分鐘，賞黃花風鈴木這兩個景點建議可以排在一起，中正大學校區超大...一整排的黃花風鈴木，落了一地的鮮黃花瓣，浪漫得像是偶像劇或是小說中的場景。<全文介紹>



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#國立中正大學

地址：嘉義縣民雄鄉大學路168號



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