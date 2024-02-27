彰化美食不只肉圓、爌肉飯在夯！來到彰化吃美食，如果漏掉經典小吃「麵線糊」就太虧了，以鹿港小鎮為首，彰化各地聚集不少名店，一開店便排滿排隊人潮，基本30元一碗的超級銅板價，更是當地人必吃的日常小吃，這次窩客島整理了「5間彰化麵線糊」，通通30元銅板價就能吃到。





由於燉煮時間較其他地方久，使麵線更加稠糊，才有「麵線糊」的特色稱呼，彰化麵線糊以鹿港一帶最為密集，不論是「王罔」、「蚯蚓龍山」、「阿璋」都是當地必吃的30元百年老店，排隊人潮更是沒有消停過，入口即化的綿密口感，讓不少為了方便的鹿港人外帶拎著就走，直接整袋倒著喝，而「老巫麵線糊」除了麵線糊外，滿滿膠質的魯肉飯也是必點招牌，搭配鹹香酸菜讓人一吃便停下來。





必吃彰化麵線糊推薦：蚯蚓龍山麵線糊

部落客 小虎食夢網 造訪 蚯蚓龍山麵線糊 說：

配料以肉塊為主，但印象中一般麵線糊的肉塊比較小，這一家則非常大塊，吃起來相對比較有口感，甜度也不錯。<全文介紹>



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#蚯蚓龍山麵線糊

地址：彰化縣鹿港鎮民族路193號

電話：04-778-2999







必吃彰化麵線糊推薦：老巫麵線糊

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 老巫麵線糊 說：

朋友喜歡吃赤肉麵線糊，大腸洗得乾淨～滷的軟爛。麵線糊比較偏稠，比較偏軟爛的那一種～不是叫麵線口感較分明的那一種<全文介紹>



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#老巫麵線糊

地址：彰化縣溪湖鎮彰水路三段(道安醫院旁)

電話：0919-809-455







必吃彰化麵線糊推薦：王罔麵線糊

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 王罔麵線糊 說：

其實因為裡面加小蝦米味道香氣都很濃郁，裡面還有赤肉條、蛋花，口感滑順，除了肉要用咬的，其他幾乎入口即化，可以用喝的，一碗30元真的很讚！<全文介紹>



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#王罔麵線糊

地址：彰化縣鹿港鎮民族路268號

電話：0958-629-960







必吃彰化麵線糊推薦：樺山鹿港麵線糊

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 樺山鹿港麵線糊 說：

沒想到30元的份量也很多，不僅麵線給得很多，連肉塊也很大一塊。他的麵線糊是比較稠的，不是比較清的湯，也是Jason愛吃的口感。<全文介紹>



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#樺山鹿港麵線糊

地址：彰化縣和美鎮

電話：0923-149-898







必吃彰化麵線糊推薦：阿璋手工麵線糊

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 阿璋手工麵線糊 說：

麵線糊裡看得到一點蛋花，還加了肉羹在裡頭，跟對面王罔比較起來，比較像一般的麵線，口感明顯一點，沒那麼軟呼呼，肉羹的粉漿沒有太厚，有赤肉羹的感覺<全文介紹>



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#阿璋手工麵線糊

地址：彰化縣鹿港鎮公園一路26號

電話：04-777-6462





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