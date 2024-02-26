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豬排買一送一！吉豚屋推出「姓名同音」免費吃味噌豬排，229壽星再加碼「腰內豬排丼」買一送一。

2024-02-26 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：吉豚屋 人氣：216
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編輯 李維唐

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豬排控久等了！吉豚屋推出期間限定「豬排」買一送一優惠活動，為了讓豬排控可以沒有壓力的品嚐吉豚屋的豬排，特別於2/26-2/29推出會員限定內用腰內豬排，即享「買一送一」優惠，65元銅板價即可輕鬆享受兩塊酥脆多汁的卡滋腰內豬排。

推薦閱讀：229免費吃豬排！日式豬排名店勝政、勝勢「肉之日」29肉肉日，壽星再加碼送限定甜點。
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吉豚屋表示，為了讓更多人可以品嚐吉豚屋的豬排，除了2/26-2/29推出會員限定內用腰內豬排，即享「買一送一」優惠之外，只要在2/26-3/10，姓名中有「ㄨㄟˋ」、「ㄘㄥ」、「ㄓㄨ」、「ㄆㄞˊ」其中一個同音字，出示證件點購任一主餐，即可免費享有「味噌腰內豬排」乙份。

還有，凡是2/29生日的壽星，加入會員並出示身分證，當日即可享有腰內豬排丼「買一送一」，每碗約只要130元，超高CP值的生日大餐。
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活動期間：02/26-02/29 
活動內容：會員於期間內購買腰內豬排（原價65元），即享「買一送一」優惠。
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吉豚屋 2/29壽星優惠

活動內容：02月29日壽星，加入會員並出示身分證，當日來店即享腰內豬排丼（原價259元）「買一送一」優惠。


吉豚屋 豬排人千里協尋

活動期間：02/26-03/10
活動內容：02月26日到03月10日期間來吉豚屋內用消費，姓名中有「ㄨㄟˋ」、「ㄘㄥ」、「ㄓㄨ」、「ㄆㄞˊ」其中一個同音字，出示證件點購任一主餐，即可免費享有「味噌腰內豬排」乙份。

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