光是聽到「雙層純牛肉、獨特醬料加生菜」就讓人忍不住接著歌詞繼續唱！曾經紅遍全台的「麥克瘋」唱跳活動，吸引許多鐵粉朝聖。這次麥當勞再度推出升級版2024全民「麥克瘋」運動，還有鐵粉敲碗「無敵大麥克、香鷄大麥克」通通回歸，讓人吃大麥克、也唱大麥克。



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曾經紅遍全台的「麥克瘋」活動，許多鐵粉為了大麥克優惠，到門市大唱專屬口訣「雙層純牛肉、獨特醬料加生菜、吉事洋蔥酸黃瓜、芝麻麵包蓋上去，我就是愛大麥克，Big Mac、Big Mac，Big Mac、Big Mac。」當年更有學生在門市挑戰，但被店員提醒「那活動已經結束囉」讓人相當愕惋。這次麥當勞時隔10年再度推出「麥克瘋」運動，這次不能等到活動結束才知道。





升級版2024全民「麥克瘋」運動，不用到門市唱給店員聽，麥當勞在2/29起於「麥當勞官方FB」推出5種音效，只要下載、並運用音效創作，唱出專屬你的「麥克瘋」主題歌，公開上傳IG就有機會參加抽獎，有機會獲得台灣麥當勞獨家「大麥克麥克風」，鐵粉一定要唱起來、抽起來。





配合本次「麥克瘋」活動，麥當勞超人氣「無敵大麥克、香鷄大麥克」在2/28-3/26期間限定回歸開賣，重量級的「無敵大麥克」擁有4層100%純牛肉、而「香鷄大麥克」厚實雙層酥炸鷄排，搭配經典靈魂「大麥克醬」，讓粉絲們趁回歸吃爆。同時，麥當勞「四盎司牛肉堡、雙層四盎司牛肉堡」更回歸長期菜單中，粉絲終於不用怕吃不到了。







麥當勞 2024全民「麥克瘋」運動

活動期間：2024/02/29-03/26

活動方式：

步驟1、前往麥當勞官方FB下載音效，運用音效創作唱出專屬你的「麥克瘋」。

步驟2、可使用IG限時動態投稿創作，Tag官方@mcdonaldstw並#2024全民麥克瘋，即可抽台灣麥當勞獨家「大麥克麥克風」，限量3支。



大麥克家族「無敵大麥克」、「香鷄大麥克」回歸

販售期間：2月28日起至3月26日（或售完為止）

套餐售價：

無敵大麥克：單點115元；經典套餐180元。

香鷄大麥克：單點95元；經典套餐160元。



麥當勞APP全球版 大麥克家族嘗鮮優惠券

活動期間：2024年2月28日起至3月3日止

活動內容：

憑麥當勞APP全球版優惠券，即可享無敵大麥克/香鷄大麥克套餐優惠：

購買「無敵大麥克套餐」，現折$15元。

購買「香鷄大麥克套餐」，現折$10元。



四盎司牛肉堡、雙層四盎司牛肉堡 販售資訊

販售期間：長期供應

套餐售價：

四盎司牛肉堡：單點89元；經典套餐154元。

雙層四盎司牛肉堡：單點129元；經典套餐194元。



詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞 官方公告為準。

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