必勝客新品炸裂！這次必勝客的「台灣味」比薩新品，特別以超應景的元宵節「鹽水蜂炮」作為靈感，推出全新「爆米香跳跳糖比薩」，不只主打創意甜口味、全新長方形造型之外，愛吃甜的「南部人」還有加碼升級版「DIY加糖版本」，就是要甜得徹底。



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必勝客新品「爆米香跳跳糖比薩」主打復古甜品風格，打造最應景的「粉紅蜂炮」。使用傳統在巷口推車開賣的台味點心「米香」製成脆餅基底，並且搭配「吉比花生醬、粉紅玫瑰粉、酸甜果乾」增添層次，同時還會附贈一包「葡萄果香跳跳糖」可以自行撒上，讓人吃到最懷舊的甜點比薩。





必勝客這次新品「爆米香跳跳糖比薩」在2/24起於「PK雙饗卡APP」開放會員獨家訂購，在2/27起全面開賣，399元就能吃得到「爆米香跳跳糖比薩+麻糬QQ球」涮嘴甜點組合。除此之外，必勝客也怕南部人覺得不夠甜，只要在「台南、高雄、屏東門市」買爆米香跳跳糖比薩，限量再多加贈一包跳跳糖，雙倍糖量讓南部鐵粉自己DIY加起來。





必勝客新品「爆米香跳跳糖比薩」

販售日期：2/24起PK雙饗卡APP搶先開賣，2/27起全面開賣。

售價：「爆米香跳跳糖比薩+麻糬QQ球」組合399元。



必勝客新品「爆米香跳跳糖比薩」南部限定活動

活動期間買「爆米香跳跳糖比薩」，限量再多加贈一包跳跳糖（共2包）。



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