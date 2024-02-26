全聯又來攻佔婆媽的少女心！每每推出小廚電加價購，總是會讓一票婆媽陷入換購風潮的全聯，這次跨界和風靡日本文青復古小家電TOFFY合作，聯手推出實用、美感兼具的集點加價購。讓人整套都想搬回家，打造最有儀式感的廚房。







看準小家庭客群，和TOFFY推出8款特色個人廚房家電，從按鈕、字樣到金屬感的復古的外型設計，搭上馬可龍色系的小廚電，讓下廚變成生活儀式感。並附贈食譜教學書，即便是零廚藝也可以輕鬆駕馭。早餐來杯咖啡、奶茶提神，就需要「Classic電動奶泡機」，一鍵完成就能喝到蓬鬆奶泡。咖啡控更不能錯過「Classic 電動冷萃咖啡瓶」快速真空萃取起床先去按一鍵、刷完牙就能喝到咖啡提神。







超省力「Classic 無線電動刀」無論是法國麵包、牛排都能一秒切出漂亮橫切面。四邊防滑的「Classic日本製切菜板(大)」還能進洗碗機機洗，超便利。早餐、早午餐必備「Classic 陶瓷吐司碟」、「單片熱壓三明治機」、「蔬果慢磨機」，烤吐司、熱壓吐司和蔬果汁一次幫大家準備好。





全聯、TOFFY個人廚電點換購活動

活動時間：2024/2/23~2024/5/23，商品換購至2024/5/23

品項：

Classic 電動奶泡機(全聯獨家)

3生鮮積分+$1,599元、500福利點+$1,599元、50發幣+$1,599元、200福利點+$1,799元、20發幣+$1,799元



Classic 無線電動刀(全聯獨家)

3生鮮積分+$1,199元、500福利點+$1,199元、50發幣+$1,199元、200福利點+$1,399元、20發幣+$1,399元



Classic 陶瓷吐司碟(全聯獨家)

3生鮮積分+$329元、500福利點+$329元、50發幣+$329元、200福利點+$429元、20發幣+$429元



Classic日本製切菜板(大)(全聯獨家)

3生鮮積分+$599元、500福利點+$599元、50發幣+$599元、200福利點+$749元、20發幣+$749元



Classic 氣炸烤箱

3生鮮積分+$3,499元、500福利點+$3,499元、50發幣+$3,499元、32,000福利點+$0元、3,200發幣+$0元



單片熱壓三明治機

3生鮮積分+$829元、500福利點+$829元、50發幣+$829元、200福利點+$999元、20發幣+$999元



Classic 電動冷萃咖啡瓶

3生鮮積分+$1,699元、500福利點+$1,699元、50發幣+$1,699元、200福利點+$1,899元、20發幣+$1,899元



蔬果慢磨機

3生鮮積分+$1,599元、500福利點+$1,599元、50發幣+$1,599元、200福利點+$1,799元、20發幣+$1,799元



加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf



