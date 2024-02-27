貓咪咖啡廳不是只能「吃飯擼貓」！台北車站近期一間貓咪咖啡在IG上瘋狂洗版，店名叫「貓珈」、念起來就是「貓家」，不只把咖啡廳打造成舒適的貓咪家，貓奴們也可以或坐或躺、打遊戲、看漫畫、飲料無限暢飲，就像跟貓咪宅在自己家一起耍廢，是貓咪天堂、也是貓奴天堂。



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台北車站「貓珈」以舒適放鬆的療癒空間作為主題，在店內設置床鋪、臥榻、沙發上貓奴們自己選擇舒適的角落休息，同時也為貓咪們設置樹型跳台、隱藏貓洞，讓貓咪們可以自在玩耍，也有躲藏空間，是對貓咪、對人來說都舒服放鬆的「充電空間」。店內不供應餐點、不是「吃完飯就離開」的貓咖，而是設置2台智能飲料機，提供咖啡、茶飲、果汁、碳酸飲料無限暢飲，讓貓奴直接待上一整天也沒問題。







貓珈裡的貓咪有多達16隻可愛貓貓，包含活潑親人的緬因貓、短腿呆萌的曼赤肯、圓潤可愛英國短毛貓、溫柔害羞的布偶貓等，每天早上10:30、晚上19:30有放飯時間，可以欣賞貓咪集體吃飯的壯觀畫面。如果想和貓咪們互動，貓珈除了提供逗貓棒可以借用，還有「貓咪零食」可以加購，包含貓冰棒、貓貓雪克、還有秘密武器「瘋狂貓貓杯」，零食一拿上手就能體驗「被貓咪淹沒」的幸福享受。





貓珈Nekocoffee

貓咪們不只需要玩耍、吃零食，還需要很多睡覺時間，為了陪伴貓咪的睡覺時光，貓珈也設置了超多休閒設施給貓奴，包含超紓壓按摩椅、可以看Netflix追劇的電視，以及Switch遊戲機、迷你夾娃娃機、多款桌遊、以及近百本人氣漫畫，甚至直接提供充電線、插座、wifi，堪稱功能最齊全的貓咪咖啡。貓珈的收費方式，以「基本底消+計時收費」計算，每人飲料吧低消90元，加上平日每10分鐘40元、假日每10分鐘50元，最高計至100分鐘，也就是平日最高490元、假日最高590元就能不限時間、待一整天都可以，為了滿足北車的學生貓奴，還有12-18歲學生優惠「待滿100分鐘，計時費打6折」。此外，貓珈不採預約制，通通以現場為主，如果客滿就需要登記候位，貓奴們一定要早點衝。

地址：台北市信陽街9號2樓

電話：02-2383-2022

營業時間：10:00-20:00，每月不定時公休，公休日依官方粉專公告。



貓珈Nekocoffee 消費方式

計算方式：「低消+計時費」計算，計時費最高計算至100分鐘。

低消飲料吧：每人90元

計時費：平日每10分鐘40元、假日每10分鐘50元

學生優惠：待滿100分鐘，計時費打6折。（學生須出示證件）



貓珈Nekocoffee 入場須知

1、不接待12歲以下孩童（滿12歲需檢視證件）。

2、不開放預約，現場客滿需登記候位。

3、貓咪每日放飯時間為早上10:30、晚上19:30，可觀賞貓咪用餐，但須輕聲細語勿驚擾貓咪。

4、禁止抱貓咪、禁止使用閃光燈、禁止追逐貓咪，請放輕腳步。



詳細店內規範與營業情形，依 貓珈Nekocoffee 官方公告為準。



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