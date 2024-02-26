18元就有先喝道！飲料控心中一定有一間神級手搖，而作為貴婦、名媛都愛的「古典玫瑰園」，為了讓更多人喝到好茶特意開設「先喝道」，便是成為網友票選「2023手搖飲好感度冠軍」的米其林級手搖。這次推出全新無咖啡因「輕焙穀麥茶系列」，快閃祭出買一送一優惠，最便宜一杯只要18元有找超佛。
將於3/1新登場的「輕焙穀麥茶系列」，依黃金比例將台灣黑豆、玄米、黑糯米、紅豆和各國8款穀物低溫烘焙，現場熬煮出淡淡穀麥香氣的無咖啡因穀麥茶，挑戰手搖飲界中神級無咖啡飲料。有最單純茶香的「輕焙穀麥茶」、搭上純農鮮乳的「輕焙穀麥拿鐵」、又或是淋上鹹甜招牌玫瑰奶蓋「玫瑰朵朵穀麥茶」。
3款輕焙穀麥茶系列新品於開賣首日推出不限量買一送一優惠，最便宜35元喝兩杯，也因為是無咖啡因茶就算是自己喝兩杯也不怕睡不著。並同時推出三月Happy Friday指定飲品第二杯半價優惠，3/3穀麥茶系列、3/10英式水果茶、3/17穀麥茶系列、最後一週3/24由玫瑰海鹽奶蓋系列坐鎮。
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先喝道 輕焙穀麥茶系列買一送一
活動日期：2024/3/1
品項：
輕焙穀麥茶 35元
輕焙穀麥拿鐵 65元
玫瑰朵朵穀麥茶 65元
先喝道第二杯半價 Happy Friday
3/3穀麥茶系列第二杯半價
3/10英式水果茶第二杯半價
3/17穀麥茶系列第二杯半價
3/24玫瑰海鹽奶蓋系列第二杯半價
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