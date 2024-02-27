大數據的分析，讓我們可以更快的了解目前的趨勢，Booking.com以全球數據資源公布2024 年「旅客評分卓越獎」（Traveller Review Awards），台灣「澎湖縣」空降Booking.com2024年「全球最好客目的地」第二名，同時澎湖也再次拿下「台灣最好客排名」，讓人更期待2024的澎湖花火節了。



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Booking.com 每年舉辦「旅客評分卓越獎」（Traveller Review Awards），表揚得獎業者並選出全球最友善城市和目的地，鼓勵旅人探索更多精彩旅遊地點。今年，台灣「澎湖縣」首次入榜便空降「全球最好客目的地」排行榜第二名。



同時，在台灣，澎湖縣「湖西鄉」勇奪 Booking.com 2024 年旅客評分卓越獎「台灣最好客排名」首位。「馬公市」則獲得第二名的殊榮。澎湖縣近年來因舉辦花火節而吸引眾多旅人慕名前往，當地傳統的建築使用硓𥑮石建造，至今不少旅宿仍保有其原始樣貌，或是將其融入建築設計中；「湖西鄉」和「馬公市」作為該地的重要對外門戶，更是不少旅人的下榻首選。





而夏季戲水、冬季避寒的旅遊勝地屏東縣「小琉球」名列第三，在這座充滿海島度假氛圍的小島上，坐落著許多充滿藝術氣息的旅宿，不論位居何處都能輕鬆享有絕美海景。青山淨水的宜蘭縣擁有多元的旅遊樣貌，該處許多民宿都提供包棟服務，尤其適合親朋好友一同前往，且豐富的自然生態更是一年四季都值得造訪。



第四名的「員山鄉」以純淨水源著稱，不少旅宿提供溫泉設施，隨處可見的農耕景觀也讓此處成為適合放鬆身心的絕佳目的地。做為開蘭第一城的「頭城鎮」排名第五，這裡擁有不少知名景點，像是每到夏季總是吸引不少衝浪愛好者前往逐風踏浪的烏石港，還有蘭陽博物館和咖啡城堡等。









2024 台灣最好客城市排名

澎湖縣，湖西鄉

澎湖縣，馬公市

屏東縣，小琉球

宜蘭縣，員山鄉

宜蘭縣，頭城鎮



2024 旅客評分卓越獎台灣入選城市

花蓮市 501 家

台東市 485 家

台南 471 家

馬公市 383 家

台北 367 家

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