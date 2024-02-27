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麵包也要微醺一下！台灣人最愛的日本酒「獺祭」，利用酒粕打造出獺祭吐司、獺祭紅豆麵包，京王廣場大飯店獨家販售，獺祭迷一定要朝聖吃吃看。

2024-02-27 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：京王プラザホテル 人氣：163
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特派員 Trish

特派員 Trish

日本酒中享譽盛名的獺祭，純飲還不夠過癮，這次直接將獺祭酒粕融進麵糰，打造出「獺祭吐司」和「獺祭紅豆麵包」，酒香與小麥香共譜嶄新滋味，於2024年2月16日在京王廣場大飯店華麗登場！

獺祭X麵包，獨家微醺滋味必嚐

日本名酒「獺祭」是一種來山口縣的高品質清酒，以其優雅的口感和精緻的風味而聞名。特點之一是其純淨而柔和的口感，帶有微妙的果香和芳香的米味，層次豐富，不管單獨享用或與各種料理搭配都合適。京王廣場大飯店便將獺祭與烘焙糕點結合，將其魅力發揚光大。

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▲圖片來源／京王プラザホテル

獺祭吐司（獺祭食パン）

為了將獺祭酒粕香氣發揮到極致，特別嚴選了北海道十勝產的小麥粉「春の香りの青い空」及和三盆等和風素材。製作過程嚴加控管溫度、水量等，精心烘烤後的吐司口感Ｑ彈，直接享用即能品嚐到「獺祭」獨特的果香及甜味。

▲圖片來源／京王プラザホテル

 

獺祭紅豆麵包（獺祭あんぱん）

獺祭紅豆麵包則是將酒粕與北海道十勝產的大納言紅豆融合在一起，酒粕的香氣與大納言紅豆的香甜相互輝映，達到完美融合，帶來溫潤的口感。

▲圖片來源／京王プラザホテル

這兩款麵包不僅適合清酒愛好者，也是麵包愛好者不容錯過的獨家滋味。即使對清酒不甚了解，也能透過麵包品嚐到「獺祭」的獨特風味。


■商品資訊
販售地點：京王廣場大飯店2樓 food boutique＜ポピンズ＞
販售日期：2024年2月16日起
售價：獺祭吐司 650日幣
　　　獺祭紅豆麵包 280日幣
 

 

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