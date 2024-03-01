如果你是北部人或中部人，第一次聽到高雄人從早餐開始就要吃「鍋燒麵」一定會相當驚訝，但對正港高雄人來說，幾天沒吃鍋燒麵就好像不太對勁，甚至還有椰奶、叻沙和麻辣等超特別的口味，近期高雄更辦起了「2024高雄鍋燒麵大賞」，在優勝店家揭曉之前，先來看看這9間被網友推薦一定要品嚐過的高雄鍋燒麵名店，才不會被內行人笑不懂。



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說到高雄最具代表的美食之一，在地人絕對會秒答「鍋燒麵」，特別是天天人潮爆多的「阿麗鍋燒麵」是許多岡山人的老回憶，樸實甘甜的湯頭搭配六選一麵條，再配米血與黑輪，才是王道的老饕吃法；不過隨著現代商家創意越來越豐富，鍋燒麵也不再局限於傳統口味，「榛美味」的椰奶口味鍋燒麵與「叻沙郎」的叻沙風味鍋燒麵都讓人越吃越唰嘴，成功成為近期討論度相當高的鍋燒麵專賣店。





必吃高雄鍋燒麵：饞鍋燒

部落客 湯姆仕 造訪 饞鍋燒 說：

來到鍋燒麵專賣當然要來個鍋燒麵，上桌第一眼看到就覺得用料真的是很夠誠意，3隻新鮮白蝦完全不黏殼，品質非常好，蔬菜都是店家每天採購，新鮮爽脆...<全文介紹>



#饞鍋燒

地址：高雄市前鎮區瑞誠街8號

電話：07-727-9993





必吃高雄鍋燒麵：阿麗鍋燒麵

部落客 小咪ma．吃喝玩樂趣 造訪 阿麗鍋燒麵 說：

這間阿麗鍋燒麵真的永遠都是滿滿的人，位在維仁路上的三角窗位置，從我小時候開到現在，每天門前都是一堆人排隊，不誇張喔。鍋燒意麵裡面有蝦子、蛤蜊、蟹肉棒、魚板、肉絲、蛋、青菜，搭配清甜的湯頭，一人一碗剛剛好...<全文介紹>



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#阿麗鍋燒麵

地址：高雄市岡山區維仁路109號

電話：07-622-6201



必吃高雄鍋燒麵：謙稻 sign in

部落客 李太陽日嚐 造訪 謙稻 sign in 說：

這家文青鍋燒好吃，只賣兩種口味的鍋燒搭配粗細意麵，價位比一般鍋燒高了些，但鍋燒都是放海鮮、肉、菜，沒有添加其他火鍋料...<全文介紹>



#謙稻 sign in

地址：高雄市左營區子華45號

電話：0936-199-045





必吃高雄鍋燒麵：榛美味

部落客 黑心喵娜的吃喝玩樂天地 造訪 榛美味 說：

加了椰奶的越南口味鍋燒麵，味道特別濃醇溫順，蝦子、小卷、扇貝也十分新鮮敢給；料多到滿出來的越式法國麵包，一個就管飽...<全文介紹>



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#榛美味

地址：高雄市鼓山區文信路329號

電話：0906-561-666





必吃高雄鍋燒麵：旺旺鍋燒麵

部落客 一對爸媽兩個娃的吃貨人生 造訪 旺旺鍋燒麵 說：

這間的麻辣鍋燒真的是一吃就上癮，辣麻、辛香是格外有勁，他們微辣是恰到好處的口感，介於辣與不辣間的曖昧食感，我超愛這一味。<全文介紹>



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#旺旺鍋燒麵

地址：高雄市三民區吉林街140號

電話：0968-592-022





必吃高雄鍋燒麵：喜洋洋鍋燒麵

部落客 狡兔 造訪 喜洋洋鍋燒麵 說：

這碗是標準份量的鍋燒意麵，大胃王可選擇加麵，亦可視個人喜好加泡菜或加沙茶！初來乍到，直覺告訴我要品嚐原味！配料除了四隻蝦子，還有兩枚蛤蜊、兩顆魚丸，以及豬肉、白菜、半熟雞蛋，相當豐富！<全文介紹>



#喜洋洋鍋燒麵

地址：高雄市鹽埕區鹽埕街74號

電話：07-532-6668





必吃高雄鍋燒麵：中都鍋燒麵

部落客 樂天小高 造訪 中都鍋燒麵 說：

這間「中都鍋燒麵」在地已經超過30年歷史，每到用餐時間總是老饕最佳選擇，今天品嚐完心得就是湯頭令我驚豔，只是鍋燒麵裡面配料有點偏少些...<全文介紹>



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#中都鍋燒麵

地址：高雄市三民區中都街74號

電話：07-323-1119





必吃高雄鍋燒麵：讚 鍋燒麵

部落客 樂天小高 造訪 讚 鍋燒麵 說：

裡面用餐空間很整潔又舒服，鍋燒麵供應多樣化湯頭供選擇，湯頭有原味、沙茶、咖喱、牛奶、麻辣、泡菜、番茄及泰式等八樣...<全文介紹>



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#讚 鍋燒麵

地址：高雄市鹽埕區新興街26-1號

電話：07-521-4564





必吃高雄鍋燒麵：叻沙郎新馬泰南洋叻沙麵專賣

部落客 弟噗媽媽事花園 造訪 叻沙郎新馬泰南洋叻沙麵專賣 說：

「叻沙郎新馬泰南洋叻沙麵專賣」主打多種口味的叻沙湯頭，還能搭配海鮮配料，價位從原味鍋燒100元到超級無敵海鮮麵2500元（須提前預約）都有，更有大胃王挑戰15分鐘完食600元餐點...<全文介紹>



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#叻沙郎新馬泰南洋叻沙麵專賣

地址：高雄市鳳山區中山東路266-15號1樓

電話：07-703-3098



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