這樣玩北海道才最爽！每年春季，日本旅遊愛好者最期待的就是櫻吹雪的夢幻賞花季節，為了讓大家有最頂級的享受，星宇航空再度和星野集團聯手，推出全新「星星相遇」北海道半自助5天4夜行程，於即日起只要是星宇航空COSMILE會員即可搶購，限量100名額保證入住星野RISONARE TOMAMU豪華套房，更推出早鳥第二人現折3000元優惠。
這次星宇航空和星野集團五天四夜的雲海包機行程，旅遊時間為5/7~5/11，從台北出發抵達扎幌新千歲機場後，將有專車接送到星野TOMAMU度假村，開啟雲海、櫻吹雪的浪漫之旅。整趟五天四夜行程為半自由行的包機活動，除了需要在指定時間點上下車之外，其餘時間皆可自行安排，每人最便宜58,800元，3/31前報名還可享有第二人現折3000元早鳥優惠，更彈性的半自助旅程，幫大家省去自行搭車的麻煩。
整趟旅程不僅會帶大家搭乘纜車前去參加星野「夢幻雲海平台開幕活動」，並贈送雲海咖啡聽飲料兌換券，身處在雲端中享受咖啡香。也有讓人少女心爆棚的「花開RISONARE」粉紅主題下午茶；走進北海道櫻花秘境一日遊「二十間道路櫻並木林蔭大道」，2200株櫻花隨風搖曳、夢幻登場。
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星宇航空、星野集團北海道包機
五天四夜機加酒售價：每人NTD 58,800起。
旅遊時間：2024/5/7~5/11
早鳥優惠：
1、3月31日前報名，第二人折NTD3,000的早鳥優惠。
2、加碼贈送一日森林餐廳晚餐以及雲海咖啡廳飲料券。
活動網址：https://bit.ly/49M9yWG
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