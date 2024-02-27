去日本一定會去日本藥妝店掃貨，不論是日常用藥、還是保健食品，又或者美妝清潔，日本藥妝店一定是去日本玩「必排」行程之一。而在眾多藥妝店之中，又以「大國藥妝店」是國人最愛的品牌之一，不只是因為優惠多、價格親民，更是因為進門開始就能聽到親切的中文介紹，讓許多國人去日本藥妝店都是首選大國。



推薦閱讀：鹿兒島新地標！南九州最大神宮「霧島神宮」JR車站2024年3月22日正式重新營運，檜木裝潢超美超好拍。





而大國為了滿足全球的消費者，讓國人可以不用飛日也可以直接買到日本藥妝店的商品，特別成立了大國藥妝官方全球網路旗艦店線上購物平台，並且推出多筆優惠，其中包含了單筆滿指定金額即享免運、不限金額滿1筆消費即可抽富士急樂園1日通票，滿2筆消費還可抽大阪雙人來回機票等，不用飛日本就能爽買日本藥妝品。





大國藥妝表示，這一次於正式推出的「官方全球網路旗艦店」線上購物平台，首選台灣市場作為全球擴展的第一步。站內為中文介面導覽，下單後由日本大國藥妝店自行包貨，預計最快約一週內可送達台灣指定收件地址。主打以最有競爭力的划算價格，以及日本直送的便利服務，希望帶給台灣消費者方便且即時的購物體驗 。





同時，大國藥妝匯集了店裡的熱銷商品清單，讓全台的消費者可以一鍵下單、跟上最新日本流行。為了讓國人感受到大國藥妝回饋的決心，開幕活動期間，每日都有2項商品於指定時段特價下殺65折。此外，新會員註冊即贈送1,000日圓折價券，登入再拿1,500日圓折價券。全館消費滿8,888日圓，便享有免費EMS國際運費的優惠。





大國藥妝官方全球旗艦店 線上購物平台

官網：https://www.dkglobal-daikokudrug.com/



大國藥妝不限金額下單滿2筆抽EVA長榮航空大阪台灣雙人來回機票

活動期間：即日起至2024/3/31

活動內容：活動期間內，會員於大國藥妝官方全球旗艦店不限金額下單累計滿2筆且完成交易，該筆訂單商品須全出貨無退貨，並於2024/4/5前至指定連結完成登記，即擁有對應獎項抽獎資格，每個會員帳號限登記一次。每個會員帳號最多可得一個獎項，重複中獎時以價高獎項贈送。

活動獎項：累積消費滿2筆訂單登記抽：長榮桃園-大阪雙人來回機票乙張，共3名，價值約200,000日圓~300,000日圓。

※使用日期：2024/05/01～2024/08/31



大國藥妝滿8,888日圓免運

活動期間： 即日起至2024/3/31

活動內容：活動期間內於大國藥妝官方全球旗艦店訂購商品，商品金額扣除折價券折扣後，單筆訂單滿8,888日圓時，即可享免國際運費。



大國藥妝熱銷人氣品 天天下殺65折

活動期間： 即日起至2024/3/31

活動內容：活動日1天2項商品下殺65折



大國藥妝登入即送1,500日圓折價券

活動期間： 即日起至2024/03/31

活動內容：於活動期間內，請登入大國藥妝官方全球旗艦店會員帳號帳戶領取1,500日圓折價券乙張。

單筆訂單滿15,000日圓(不含運費)時，可使用乙張折價券進行折抵。



大國藥妝新會員註冊送1,000日圓

活動期間：即日起至2024/3/31

活動內容：活動期間內依大國藥妝官方全球旗艦店指示完成會員註冊者，即可獲得大國藥妝官方全球旗艦店1,000日圓折價券乙張。於會員註冊完成及確認符合新會員註冊活動所有條件後，1,000日圓折價券將最快於次一工作日23:59前陸續將折價券發送至您的會員帳號帳戶內。單筆訂單滿10,000 日圓(不含運費)時，可使用乙張折價券進行折抵。



加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf



