3個披薩0元免費吃！為了慶祝228放假、以及四年才有一次的229，這次「拿坡里披薩」特別與外送平台foodpanda合作，推出期間限定「四倍的祝福」限定套餐，小披薩買1片、送3片，直接幫披薩控省下超過800元，隱藏版優惠一定要搶到。



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4年才有一次的2/29，這天生日的壽星終於可以慶生了！拿坡里特別推出「四倍的祝福」限定套餐，在foodpanda獨家開賣，本次慶生套餐只要付1個小披薩的金額260元，就可以買到4個小披薩，直接現省807元，讓229壽星把四年沒吃到的生日餐都補回來。





本次拿坡里與foodpanda合作的「四倍的祝福披薩餐」，在2/28、2/29兩天快閃登場，只要使用foodpanda平台，訂購「拿坡里披薩」四倍的祝福披薩餐，並且輸入優惠碼「四倍的祝福」即可享優惠，全台限量1000份，228放假就先搶優惠。







拿坡里 四倍的祝福披薩餐

活動期間：2024/02/28-02/29

活動平台：foodpanda

活動內容：輸入優惠碼「四倍的祝福」領取優惠，可享「四倍的祝福披薩餐」現省807元（買1送3），限使用線上付款，每人可用1次。



詳細活動規範及供應情形，依 拿坡里、foodpanda 官方公告為準。



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