就算228沒放連假，優惠照樣給我吃！2024年228和平紀念日剛好在星期三，雖然放不到連假，卻也算是許多上班族、學生的「小週末」小確幸。多間業者也在228推出專屬優惠活動，窩客島整理11間「228優惠推薦清單」包含必喝「星巴克買一送一、5元超商咖啡」，這次還有一大優惠重點是「冰淇淋優惠」，除了哈根達斯在超商、門市都有限定優惠，最低38元就能吃，而COLDSTONE也趁機推出買一送一優惠，重點鎖定「吃冰、喝咖啡」最划算。







228優惠：星巴克買一送一

有買一送一才喝的星巴克，這次為了迎接春日到來，特意推出四天快閃限定好友分享日，於星巴克官方各大社群上發起優惠，只要憑著活動截圖即可享有星巴克買一送一優惠，窩客到島幫大家準備好截圖，直接拿著報導至門市點購特大杯飲品，就可享有買一送一優惠。



活動期間：2024/2/26(一)-2024/2/29(四)

活動內容：截圖喝咖啡，憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖，活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/383273







228優惠：COLDSTONE買一送一

就是只想吃買一送一！人氣連鎖冰淇淋COLDSTONE酷聖石，在2/23起特別聯名「立頓」，推出全新口味「茶歐蕾浪漫曲」珍奶冰淇淋新吃法，茶香冰淇淋、Q彈珍珠一次吃。並且在開賣期間2/26-2/29期間推出「冰淇淋買一送一」快閃優惠，吃新品就是要趁買一送一才爽。



活動期間：2024年2月26日~2月29日

活動內容：活動期間點購中杯以上冰淇淋，享同size冰淇淋買一送一 (不含脆餅/桶裝;價低者為優惠品項; 西門門市除外)。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/382860





228優惠：哈根達斯38元多一件

即日起在各超商、零售通路推出「哈根達斯迷你杯3入組」限定包裝組合，有超人氣香草口味、草莓口味選擇，每組優惠價239元，相當於直接打38折。此外，在哈根達斯全台門市也推出38婦女節專屬活動，只要買3球冰淇淋或盒裝品脫，就可享有「加38元多一件」限定優惠。



活動期間：2024/02/23-03/10

活動內容：至Häagen-Dazs全台門市消費外帶3球冰淇淋或盒裝品脫，即享加38元多一件。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/382686







228優惠：7-ELEVEN買一送一

這次7-ELEVEN超商優惠鎖定「冰品」話題，在2/28前祭出「哈根達斯草莓季」，任選3件哈根達斯指定草莓品項，享組合價229元，平均一件不到77元。此外還有2/28一日限定「思樂冰大杯買一送一」，以及「不知火橘霜淇淋」憑icash2.0或icash PAY支付享買一送一優惠。



活動期間：2024/02/28

活動內容：

1、買哈根達斯指定品項「草莓迷你杯、草莓馬卡龍迷你杯、草莓雪糕、巧脆草莓雪糕、草莓馬卡龍雪糕」任選3入229元。

2、思樂冰大杯全品項買一送一。

3、憑icash2.0或icash PAY支付享「不知火橘霜淇淋」買一送一。







228優惠：全家霜淇淋5元

放假只有一天，把握時間吃冰！全家在2/28限時1天推出Fami!ce霜淇淋「第2支5元」優惠活動，不限口味皆可任選，人氣款「草莓優格、巨峰葡萄」通通可以吃得到。此外也同步推出「哈根達斯指定品項」三件229元優惠，而咖啡優惠的部分，則針對「特大經典美式、特大經典拿鐵、Pablo起司拿鐵」推出同品項第二杯5元優惠，喝咖啡配霜淇淋剛剛好。



活動期間：2024/02/28

活動內容：

1、Fami!ce霜淇淋(不限口味)第2支5元。

2、Let’s Café 特大經典美式(冰熱不限)、特大經典拿鐵(冰熱不限)、Pablo起司拿鐵同品項第二杯5元。

3、買哈根達斯草莓冰淇淋迷你杯、草莓覆盆子馬卡龍冰淇淋迷你杯、草莓覆盆子馬卡龍脆皮雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、抹茶杏仁粒雪糕，可享任選三入特價229元。







228優惠：85℃買二送一

228星期三放假，就是上班族的療癒週末。為了讓人好好喝咖啡、享受下午茶，85℃特別推出2/28一日限定「全時段大杯咖啡系列買二送一」優惠，每人限購兩組。以經典美式咖啡來計算，平均一杯只要47元，咖啡控揪團喝起來。



活動期間：2024/2/28

活動內容：一日限定，全時段大杯咖啡系列買二送一。（僅限門市現場購買，每人限購兩組）







228優惠：路易莎第二杯半價

上班日在路易莎開會、寫報告，放假在路易莎喝下午茶！路易莎即日起至2/28，在週一、週二、週三時段，全門市、全時段、全系列飲品享第二杯半價優惠(不含手沖、超越精品咖啡)，終於等到路易莎咖啡優惠，這次一定要跟上。



活動期間：即日起至2/28

活動內容：週一、週二、週三時段，全門市、全時段、全系列飲品享第二杯半價優惠(不含手沖、超越精品咖啡)。







228優惠：迷客夏29元奶茶

錯過一次又要等四年的「229優惠」這次很有誠意，手搖杯「迷客夏」針對自家超人氣綠光牧場鮮奶茶拿鐵系列，在2/26-2/29連續四天推出「29元」銅板價加價購優惠，超夯「伯爵紅茶拿鐵、娜杯紅茶拿鐵」通通不用30元開喝。



活動期間：2024/2/26-2/29

活動內容：活動期間凡至現場門市消費任一飲品，即可以$29加購「指定單茶拿鐵(M杯) 乙杯」，也可以$39加購升級L杯。消費每杯限加購一組。(電話外送、迷點自取/外送不適用)

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/383290







228優惠：Mister Donut甜甜圈7個229元

下午茶甜點就決定是你了！Mister Donut甜甜圈在2月27日至3月3日期間，推出「任選7入甜甜圈228元」甜甜價優惠，任選39元甜甜圈都可享優惠，等於至少一顆甜甜圈不用錢。如果想是限定口味甜甜圈，也可以加價升級，下午茶揪團吃很可以。



活動期間：2024/02/27-03/03

活動內容：Mister Donut任選7入甜甜圈228元（限39元指定甜甜圈，可補差價換購價高商品）。







228優惠：麥當勞優惠券

2024限定「麥當勞龍年開春優惠券」總共集結多達45款優惠，包含點心加1元多1件、飲料買一送一、單人超爽餐、早餐升級、雙人套餐、雙人早餐，以及歡樂送加1元多1件等優惠，不管你是開工揪團吃、還是宵夜爽爽吃，超狂優惠可以一路吃到3/26。



活動期間：即日起至3/26

活動內容：憑「麥當勞龍年開春優惠券」可享券面點心加1元多1件、飲料買一送一、單人超爽餐、早餐升級、雙人套餐、雙人早餐等優惠。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/382314







228優惠：肯德基優惠券

肯德基在2月份特別推出「優惠大補帖」，自2/17-2/29推出13天優惠活動，使用優惠代碼可享「點心買一送一」優惠，包含4塊上校雞塊、雞汁風味飯、香酥脆薯(小)、玉米濃湯(大)，通通可享買一送一。除此之外，還有79元午茶組、79元金燦鹽之花可可蛋撻限定午茶組、111元獨享套餐等優惠，讓人吃爽爽還可以省一波。



活動期間：2/17-2/29

活動內容：憑「肯德基官網」優惠代碼可享買一送一、79元午茶組、111元獨享套餐等優惠。





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