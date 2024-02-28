國王、公主的泰菜！誰說台灣人的泰菜都不道地，這次台北喜來登SUKHOTHAI泰式餐廳，由泰籍名廚Jimmy上任新主廚，帶來全新升級版「宮廷泰菜」，超精緻的手工果雕、佛寺造型的鹽雕，還有乾冰上菜秀，直接讓人一秒變成泰國宮廷貴族。



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SUKHOTHAI泰式餐廳新主廚Jimmy，來自泰國東北，並且在泰國曼谷受過正統廚藝學院訓練、更學過正統皇室料理，這次擔任SUKHOTHAI主廚，同時帶來「家常菜改良」的招牌料理之外，也針對經典泰菜調味、配方升級，強調「辣、甜、酸、鹹」風味平衡，而且重視「擺盤、視覺效果」，讓人吃到華麗的泰國宮廷料理。







主廚Jimmy特別推薦招牌菜「脆皮松阪豬沙拉」，是由泰國東北的家常菜進行改良，以「炸豬頸肉」搭配泰國當地特色「炒米」，以及魚露、檸檬汁、砂糖等佐料，加上脆口松阪豬以及生菜，打造滿滿泰國風情的「熱沙拉」，是一定要點的特色料理。





SUKHOTHAI泰式餐廳

此外，超霸氣的前菜「暹羅綜合盤」，除了使用小奢華帝王蟹時蔬捲、北海道干貝鮭魚卵、酸辣鮑魚、酥炸龍蝦肉捲之外，中間更搭配主廚手工製作的「瓦」形佛寺鹽雕，搭配旋轉機關以及乾冰，奢華的皇室風格超搶眼。除了擺盤之外，「醬料」也是本次升級的重點，使用酸、甜、辣「三味醬」搭配酥炸筍殼魚，主廚獨創的「綠胡椒羅勒醬」搭配泰國蝦，還有每天現做的「紅咖哩、綠咖哩」也調整了香料及椰漿比例，讓入口更溫潤，辣度後勁也超過癮，主廚表示「咖哩配飯太簡單了」，推薦搭配軟Q有嚼勁的「泰式奶油酥餅」沾著吃更涮嘴。

地址：台北市忠孝東路一段12號2樓

電話：(02)2321-1818

營業時間：午餐11:30-14:00；晚餐18:00-21:30。



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