誰說一個人在家不能喝飯店的雞湯，誰說好喝的五星雞湯就一定很大一鍋要分很多天喝。六福就是要寵老饕，即日起由「六福美饌」電商平台推出私廚料理「個人雞湯」，自己在家喝也可以很溫暖、很有生命力。要用超高CP值的美味，要將星級主廚好手藝推送到一個人的餐桌上。
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隨著工作型態的改變，更多人喜歡一個人吃飯、一個人旅行、一個人的生活，六福美饌電商平台看見需求，特別研發推出四款暖胃湯品，其中「黑蒜菇菇雞腿」，以台灣在地食材有黑金之稱的黑蒜頭，採用在地小農黑蒜產品，搭配文火慢熬的雞腿，黑蒜獨特的甘甜香氣縈繞鼻腔，香氣濃郁口感回甘。
此外，「干貝花膠雞白湯」中加入珍貴的花膠，滿滿的膠原蛋白，對於愛美的人來說是無負擔又滋養的湯品。「黃金蟲草燉雞腿」湯品中富含胺基酸的蟲草，是忙碌上班族最適合的絕好湯品。個人湯品系列商品適合加入米飯、麵食或者是喜歡的蔬菜類，搖身一變雞湯小火鍋，健康美味迅速解決一餐所需。
最後，六福美饌自3月1日起推出粵亮私廚商品滿額贈活動，凡購買粵亮私廚系列商品滿額1,999元，就可直接獲得以六福村動物好朋友全新打造近期最夯的露營、野餐戶外桌椅。而烹煮美食也是露營中不可或缺的樂趣元素，露營料理除了自備食材烹煮之外，即食料理露營風潮正夯，大大緩解露營備餐煩惱，星級廚藝即時料理包輕鬆搞定露營野炊，也讓戶外餐桌更澎湃，邀請民眾春日出遊露營趣，出發去戶外煮美食。
六福一個人開鍋喝湯
粵亮私廚 黃金蟲草燉雞腿 240元 新品嚐鮮價 219元
粵亮私廚 干貝花膠雞白湯 360元 新品嚐鮮價 329元
粵亮私廚 黑蒜菇菇雞腿 240元 新品嚐鮮價 219元
粵亮私廚 芋香西米露 280元 新品嚐鮮價 259元
六福美饌
訂購專線：02-6615-6565 #5204
六福美饌官網： https://www.leofood.com.tw/
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