嚕嚕米粉絲直接收整套！來自北歐芬蘭的可愛小精靈「嚕嚕米」，擁有圓滾滾的超可愛身材，讓人每次都越看越療癒，在台灣和日本都圈粉不少女性粉絲。經常與可愛角色推出聯名商品的日本郵局，即日起推出2024年嚕嚕米限定周邊，不管是超實用的嚕嚕米手提袋和質感爆棚的萬用收納包，都是鐵粉本次必搶周邊，趕快跟著我們的腳步，來看看日本郵局究竟還祭出哪些超萌的嚕嚕米商品。



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▲圖片來源／株式会社郵便局物販サービス



日本郵局除了基本的郵政事業之外，還經常與各大經典可愛的卡通人物推出聯名周邊，龍貓、史努比、哆啦A夢等國民偶像都是常客，而且只要一推出都會造成瘋搶，最近則是輪到與最萌的北歐精靈「嚕嚕米家族」攜手合作，推出環保手提袋、萬用收納包、造型鑰匙圈、嚕嚕米便條夾、便條紙組共5款北歐風滿滿的文具與生活小物，從3月1日起在日本全國約5,000間郵局門市與郵局官網同步販售。

▲圖片來源／株式会社郵便局物販サービス



其中鐵粉一定要收藏的就是繽紛亮麗的「嚕嚕米環保手提袋」，以黃綠色主打的顏色，彷彿感受到春天萬物復甦的氣息，一格又一格的圖案當中能看到嚕嚕米、小不點、阿金、溜溜們等人氣角色，增添不少童趣玩心的元素，不管是中午外出用餐、出門小旅行或是購物都是超棒的神隊友。

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同樣以方格圖案設計的「萬用收納包」由於樣式迷你，不僅便於隨身攜帶，由於夾層多，可以將護照、機票、收據、小藥物、鈔票等全部收納在一起，絕對是出國必備的超級神隊友，加上嚕嚕米家族圖案的加持，每拿出來一次就被療癒一次。

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療癒的辦公室小物當然這次也少不了，這次推出了一款「嚕嚕米便條夾」，可愛的嚕嚕米就坐在包裹上，旁邊的便條夾則是用來夾住便條紙，隨時提醒自己重要事項；還有一款附有迷你夾鏈袋的「百張便條紙組」，迷你夾鏈袋上印了小不點和溜溜的圖案，便條紙則有小小的阿金在左下角奔跑，正好能與嚕嚕米便條夾一起使用。

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2024日本郵局X嚕嚕米系列周邊

販售日期：2024年3月1日起

販售地點：日本全國約5,000間郵局門市與日本郵局官網

價格：

1、嚕嚕米環保手提袋：1,210日圓

2、嚕嚕米萬用收納包：950日圓

3、嚕嚕米鑰匙圈：880日圓

4、嚕嚕米便條夾：1,430日圓

5、小不點夾鏈袋便條紙：770日圓



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