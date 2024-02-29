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動感超人有可愛！蠟筆小新動感超人迷你背包icash2.0粉絲必收，3/5momo購物網 、7-ELEVEN正式開賣。

2024-02-29 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：1,593
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

粉絲一定會收，小物控一定會買！愛金卡公司為了滿足蠟筆小新粉絲們的需求，特別推全新一款鐵粉不能拒絕的蠟筆小新動感超人迷你背包icash2.0，是主人翁蠟筆小新最愛的背包，是小新最愛的動感超人背包。讓粉絲們可以和小新一起背著動感超人迷你背包出去玩。

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蠟筆小新-動感超人迷你背包icash2.0

動畫「蠟筆小新」主角「小新」一直是動感超人忠實粉絲，劇中媽媽美冴特別送給小新動感超人背包，小新收到欣喜若狂愛不釋手。這一次愛金卡公司推出全新「蠟筆小新動感超人迷你背包icash2.0」，除了小新icash2.0本體小卡外，隨卡更附上超可愛實體化迷你背包配件。
蠟筆小新-動感超人迷你背包icash2.0

絨布材質柔軟舒適，更特別設計可掀式動感超人面罩，只要掀開背包正面動感超人面罩，就會看見鮮少曝光的動感超人帥氣臉龐，迷人的笑容真令人喜愛。同時背包本身除了造型可愛，更能當做收納小物及零錢包使用，外出方便又可愛，小新鐵粉一定要收。
蠟筆小新-動感超人迷你背包icash2.0
 


蠟筆小新-動感超人迷你背包icash2.0

販售通路：7-ELEVEN門市、momo購物網
建議售價：320元/個 

蠟筆小新-動感超人迷你背包icash2.0

 

 

 

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