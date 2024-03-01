來去韓國賞櫻！微涼春風吹起，就是追櫻族一年一度最期待的日子，但近年來因為氣候暖化而導致花期難以捉摸，為了讓大家更方便規劃賞櫻之旅，韓國近日公布「2024櫻花開花預測期地圖」，最早濟州島3/24便染上夢幻櫻花粉，而最北端的首爾則是要到4/3才陸續開花迎接大家到來。
根據2024年的韓國櫻花預測地圖，開花日期相比往年提前了約1～7天左右。目前預估櫻花初綻放的時間點如下：濟州島西歸浦3/24、釜山3/22、大邱3/26、麗水3/28、全洲3/29、江陵(江原道)3/31、首爾4/3、春川(江原道)4/7，想要看到大滿開的最美時刻，預計是初綻後的一週，如果想飛首爾賞櫻的話，4/10會是花海最滿、最浪漫的盛開期。
韓國有許多知名的櫻花觀賞地點，如首爾的梨花大學、汝矣島、春川的櫻花隧道、濟州島的櫻花路等，每個賞櫻勝地都有其獨特的美。此外，也特別推薦大家到訪全韓國元老級櫻花祭「E WORLD星光櫻花節」，擁有比首爾汝矣島輪中路多3倍的櫻花樹；世界最大櫻花節「鎮海櫻花節」、千年古都賞櫻「慶州櫻花節」，3大韓國櫻花節拍到不想走。
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2024櫻花開花預測期地圖
濟州島 3月24日
釜山 3月22日
全州(全羅北道) 3月29日
江陵(江原道) 3月31日
首爾 4月3日
春川(江原道) 4月7日
注意事項：根據天氣不同，開花時間可能會有所變動。
韓國3大櫻花節推薦
大邱E-World櫻花節 3/16 – 4/7
鎮海櫻花節/軍港節 3/23 – 4/1
慶州櫻花節 3/31 – 4/2
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