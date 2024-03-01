搶攻日系老饕們的必吃清單！在台北最資深、且一直是「日系控」最愛的飯店之一「台北老爺酒店」，這一次為了讓老饕們可以品嚐到最正宗道地的日本北海道美食，特別攜手札幌JR Tower日航酒店及北海道漁業協同組合連合會推出「臻藏北海道‧海の慶典」台灣限定美食活動。



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台北老爺酒店自2024年3月1日起至6月底止，直接把當地的多樣特色食材直送中山日本料理廳，老饕們可以品嚐到干貝、鱈場蟹、海膽及和牛等一系列限定套餐，不用飛出國就可以品嚐到最正宗道地的日本北海道美食。同時，品嚐美食再加碼抽北海道來回機票、札幌JR Tower日航酒店。





台北老爺表示，這一次「臻藏北海道‧海の慶典」台灣限定美食，是由上原貴幸料理長精心規劃的「北海道節特選會席」套餐，匯集鮮美的北海道海膽、帆立貝、鱈場蟹等時令食材入菜，完整表現日式精髓。其中作為餐前酒的北海道純米吟釀以其溫順的口感喚醒味蕾，前菜是用三款精緻開胃菜揭開序幕，分別是取自魟魚的魚鰭部位煮出膠質後調味放入冰箱冷藏的「魟魚煮凍」，曬乾的昆布、鰊魚卵和汆燙花枝切絲攪拌而成「松前拌花枝」，以及用北海道牛奶混合鮮奶油慢火熬煮攪拌的「牛奶豆腐」，都是北海道料亭常見的小菜。





而在生食方面，則是嚴選來自北海道的海鮮，包括牡丹蝦、喜知次燒霜、比目魚、中油鮪、毛蟹，賦予更多的層次感卻又不損其風味。同時，還有「石狩鍋風小鍋」是一道來自北海道石狩鎮的漁民菜餚，以味噌為基礎，放入鮭魚、干貝、手工蟹肉丸以及水菜、洋蔥等蔬菜煮物，湯頭清爽又暖胃。此外，「松葉蟹與紫蘇葉海膽天婦羅」則選用北海道松葉蟹，以及新鮮紫蘇葉包覆海膽，再裹上輕薄麵衣入鍋現炸，多道工序鎖住海膽鮮甜味，保持精美賣相。





主餐燒物則是主打北海道和牛與鱈場蟹的海陸雙主菜，牛肉慢烤達七分熟度，用馬鈴薯與蘆筍作為配菜提升風味，並附有和風醬、岩鹽、山葵帶來不同的味覺體驗。食事為經典的握壽司三貫組合，分別使用海膽、醬漬鮭魚卵、青甘魚宣告著新鮮的原味。



最後提供手工自製的「北海道慕斯」畫下完美句點，這道甜點選用北海道鮮乳製作成的鮮奶油和北海道乳酪攪拌均勻後，放置冰箱冷藏一晚至成型，取出凝固的慕斯倒扣入杯中，再於上方放置酥炸鮭魚片，創造多變的鹹甜風味。



台北老爺 北海道節特選會席 每客3,880元+10%

餐前酒 純米吟釀酒

先附 魟魚煮凍、松前拌花枝、牛奶豆腐

造里 牡丹蝦、喜知次燒霜、比目魚、中油鮪、毛蟹

溫物 石狩鍋風小鍋 (鮭魚、鮮干貝、蟹肉丸、洋蔥、香菇、水菜)

天婦羅 松葉蟹、海膽包紫蘇葉、舞菇南瓜、青椒、昆布鹽

燒物 炙燒北海道產和牛、鹽烤鱈場蟹、包燒馬鈴薯、蘆筍、和風醬 岩鹽 山葵

食事 握壽司 海膽 醬漬鮭魚卵 青甘魚 甘醋薑

甜點 北海道慕斯



台北老爺 北海道名物御膳 每客1,680元+10%

炙燒干貝佐草莓

鱈場蟹蒸蛋

奶油烤秋鮭 附生菜沙拉

鮭魚卵丼飯

石狩味噌湯

北海道慕斯



台北老爺 北海道單點

北海道海鮮鍋 1,280元+10%

鮭魚卵丼飯 980元+10%

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