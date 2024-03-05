沒去過「天王洲Isle」別說你是東京通！來東京旅遊時，不少人為了想兼顧交通、美食、購物等機能，會選擇在新宿、池袋、上野或品川挑選入住旅館，如果來到位於南邊的品川區，大多人第一時間都會先想到著名的品川水族館，但其實這裡還有一處緊鄰東京灣的人工浮島的「天王洲Isle」，坐擁了許多藝廊、舊倉庫、咖啡廳與大型藝術裝置，因此不僅被稱為「藝術之街」，加上鄰近台場的地理位置，同時還有「小台場」的別名，如果你還不曾來到這個近幾年超受歡迎的東京新興景點，就趕快跟著本篇的一日遊行程走，感受不同於喧囂的另一種東京面貌。



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▲圖片來源／寺田倉庫



早上11點：參觀超狂「PIGMENT TOKYO」網美顏料店

就算你不擅長繪畫，但一定也聽過日本名建築師隈研吾的大名，這間名為「PIGMENT TOKYO」的繪畫材料專門店正是由隈研吾所設計，最大特色就是由波浪狀排列成優雅曲線的天花板，不只在2018獲得德國設計獎，就連店內商品的陳列也別具用心，一整面以不同色料罐排列而成的漸層顏料牆，一眼望去相當壯觀，更成為日本網美們拍照的熱門景點。

▲圖片來源／寺田倉庫



「PIGMENT TOKYO」主要販售以礦石、土壤為素材的天然顏料，不過近年也多了不少由最新技術製成的特殊顏料等，共有多達4,500種顏色，更有超過600種畫筆和刷子等，讓遊客來到這裡都繪不禁眼花撩亂、藝術家也不禁選擇困難，光是純觀賞就能認識到許多有關畫材的知識，彷彿是一間畫材研究的博物館，這裡也經常舉辦為入門者準備的畫材實作基礎課程，讓大家可以無痛進入美麗的繪畫世界。



PIGMENT TOKYO

地址：東京都品川区東品川2-5-5

營業時間：11:00 ～19:00（週一公休）

網址：https://pigment.tokyo/

▲圖片來源／寺田倉庫



中午12點：來到「T.Y HARBOR」河景第一排享用午餐

「天王洲Isle」坐擁了許多藝廊、舊倉庫、咖啡廳等文青氣息濃厚的設施，因此步調相當優閒，中午時間不妨來到位於運河一旁、由老倉庫房改建的美式餐廳「T.Y HARBOR」享用一頓飽足的午餐。店內主打各種沙拉、漢堡、三明治、義大利麵等餐點，由於優越的地理位置可以直接眺望運河對岸的街景，還能看到許多日劇、電影、廣告選作拍攝場景的地標「天王洲Fureai橋」。這裡還可依照喜好選擇座位區域，只要事先在官網上預約，就能先行挑選能夠欣賞運河景緻的露天平台座位、不怕風吹雨淋的室內座位或是可以享受個人時間的吧檯區，就算一個人前來也能度過超愜意的午後時光。



T.Y HARBOR

地址：東京都品川区東品川2-1-3

營業時間：平日午餐11:30～15:00 （L.O. 14:00）、六日假日午餐11:30～16:00 （L.O. 15:00）、晚餐17:30～22:00（L.O. 21:00）

網址：https://www.tysons.jp/tyharbor/

▲圖片來源／東京觀光財團



下午3點：下午來純白簡約「WHAT CAFE」喝杯咖啡

來到「天王洲Isle」當然不能錯過咖啡廳巡禮和欣賞藝術作品的機會，在當地特別有人氣的「WHAT CAFE」是一個融合了藝廊與咖啡廳的空間，外觀純白簡約，相當符合時下年輕人的喜好，進入店裡後就能在明亮的空間當中，一邊鑑賞藝術作品，還能飲用專業咖啡職人以嚴選咖啡豆精心烹煮的各式咖啡、或是享用簡單的輕食。



WHAT CAFE

地址：東京都品川区東品川2-1-11

營業時間：11:00 ～18:00（不定期公休）

網址：https://cafe.warehouseofart.org/

▲圖片來源／寺田倉庫

傍晚5點：入住絕美船屋旅宿「PETALS TOKYO」

不管是從台場或是羽田機場出發，到達品川的時間都相當快，所以品川也成為許多台灣人到東京旅遊最喜歡下榻的熱門地區之一，日後若打算在這裡尋找旅宿，不妨考慮選擇浮於天王洲運河上的水上藝術旅館「PETALS TOKYO」，這間旅館的客房是以停泊在水上的4艘色彩鮮豔船屋所打造，房內從室內裝潢到物品擺設都相當具有質感，而且從窗戶往外看出去，就能一眼望穿波光粼粼的運河景色，有些房型還設有屋頂陽台，更能進一步欣賞白天的遼闊水景與晚間點點星火的夜景，暫時忘卻日常、遠離運河對岸的都會喧囂。

▲圖片來源／寺田倉庫



最貼心的是，旅館還為房客提供「水上計程車」行程，可依照喜好選擇不同航線，包括遊覽櫻花樹並列的目黒川、動人夜景的台場，或是前往淺草與東京晴空塔一帶，來一趟江戶水上名勝巡遊。



PETALS TOKYO

地址：東京都品川区東品川2-1 T-LOTUS

網址：https://www.terrada.co.jp/ja/service/art/petals-tokyo/

▲圖片來源／寺田倉庫

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